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La Plata: vecinos de Parque Castelli denuncian más de un año sin agua y llenaron "un cuaderno" de reclamos sin respuesta

21 de Abril de 2026 | 17:23

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Vecinos de la zona de Parque Castelli, en La Plata, denuncian una situación crítica por la falta de agua potable que, aseguran, se arrastra desde febrero de 2025 sin soluciones por parte de la empresa prestataria Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA).

El problema se registra puntualmente en un bloque de departamentos ubicado en la zona de calle 29 y 68, donde al menos doce unidades funcionales se ven afectadas por la falta total o casi total del suministro.

Según relataron Graciela Ungaro y Gabriela Klein, vecinas del lugar, el servicio es prácticamente inexistente durante el día y solo aparece con muy baja presión en horas de la madrugada.

“Tenemos que juntar agua entre las dos y las seis de la mañana. Después, las canillas quedan secas”, explicaron, al describir que esa franja horaria es la única oportunidad para abastecerse y poder afrontar el resto de la jornada.

"El cuaderno de los reclamos"

Ante la falta de respuestas, los vecinos comenzaron a llevar un registro propio de cada gestión realizada. En un cuaderno, anotan fechas, vías de contacto y detalles de cada reclamo efectuado a la empresa.

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Sin presión y sin carga en los tanques

De acuerdo a los testimonios, la falta de presión impide incluso el funcionamiento normal de los tanques de reserva. “Antes se escuchaba cómo cargaban de madrugada. Ahora ya no, porque directamente no entra agua”, señalaron.

En ese contexto, algunos departamentos permanecen durante todo el día sin una sola gota de agua.

Reclamos reiterados y sin respuestas

Las vecinas detallaron que realizaron múltiples reclamos ante ABSA por distintas vías: llamados telefónicos, correos electrónicos, gestiones virtuales y presentaciones presenciales, incluso mediante notas formales ingresadas por mesa de entrada.

También impulsaron un reclamo colectivo y solicitaron inspecciones técnicas en el lugar, aunque aseguran que nunca se efectuaron mediciones de presión en el edificio.

“Dicen que vienen, pero no vienen. Les pedimos que controlen la presión y nunca lo hicieron”, afirmaron.

Ante la falta de respuestas, adelantaron que avanzarán con una presentación ante Defensa del Consumidor y otros organismos de control.

De un problema cloacal a la falta de agua

El conflicto se da luego de un antecedente reciente en el mismo edificio: un desborde cloacal que se extendió durante semanas y que, según indicaron, recién fue solucionado tras reiterados reclamos.

Tras ese episodio, comenzaron los problemas con el suministro de agua, primero con baja presión y luego con la ausencia casi total del servicio.

Agua de mala calidad y gastos extra

A la escasez se suma la calidad del agua. Según denunciaron, presenta altos niveles de sarro, lo que provocó daños en artefactos como calefones y acumulación de residuos en utensilios de cocina.

“Tenemos que comprar bidones todos los fines de semana para poder tomar y cocinar”, indicaron.

Estrategias para subsistir

Frente a este escenario, los vecinos se ven obligados a juntar agua durante la madrugada, utilizar bombas para intentar mejorar la presión o recurrir a la solidaridad de otras viviendas cercanas.

“Si no juntamos agua a la noche, no tenemos ni para bañarnos, limpiar o usar el baño”, señalaron.

Incluso, algunos residentes deben trasladarse con botellas a casas de vecinos para poder acceder a agua potable.

Facturación en medio de la crisis

Pese a la falta del servicio, las boletas continúan llegando con aumentos. Según indicaron, actualmente rondan los 25 mil pesos mensuales.

“Estamos pagando por un servicio que no tenemos”, cuestionaron.

En algunos casos, la falta de pago durante los momentos más críticos derivó en deudas acumuladas, generadas mientras el servicio no era prestado.

Un reclamo que se intensifica

Tras más de un año sin respuestas concretas, los vecinos aseguran que la situación es insostenible y exigen una solución urgente.

“Así no se puede vivir”, resumieron.

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