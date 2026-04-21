En medio de la crisis, se posterga la adjudicación de la licitación de los micros en La Plata
En medio de la crisis, se posterga la adjudicación de la licitación de los micros en La Plata
Una joven fue hallada en un zanjón de La Plata: fue trasladada en shock al Hospital San Martín
El Gobierno enviará mañana la reforma electoral al Congreso: eliminación de las PASO, Ficha Limpia y cambios en el financiamiento
Qué dice el protocolo que definió la Provincia ante amenazas de tiroteos y presencia de armas en escuelas
Tormenta en La Plata: parte de un árbol cayó sobre auto en pleno centro
Con Adorni, Kicillof y el faltazo de Villarruel: se celebró una misa en Luján a un año de la muerte del Papa Francisco
Allanaron un taller en La Plata: secuestraron autopartes "robadas" y un auto con pedido de captura
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $2.000.000: cuándo sale la tarjeta
Kicillof encabezó una audiencia en la Corte Suprema para reclamar fondos que adeuda Anses
Por la lluvia, se suspendió el clásico platense de Reserva: cuando lo jugarán
La Plata: en Parque Castelli denuncian más de un año sin agua y llenaron "un cuaderno" de reclamos sin respuesta
VIDEO. Pidieron la inhabilitación de la licencia de Santiago Maratea por grabarse mientras conducía
Detuvieron a una pareja tras un asalto a un comercio céntrico: cayeron por un GPS y con los objetos robados
Proponen crear un "Paseo de las Peatonales" en los centros comerciales de La Plata
Se recalienta el reclamo de los universitarios en La Plata: marcha de antorchas y se viene otra semana entera sin clases
Se cumplió el pronóstico y avanza la tormenta en La Plata: ¿cuándo para de llover?
Milei recordó al papa Francisco y reveló qué le dijo cuando lo visitó en el Vaticano
"Parece un jacuzzi": denuncian una esquina cubierta de espuma en La Plata y apuntan a un vecino
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Tras el paro de médicos en La Plata, buscan que la crisis del IOMA se meta en la Legislatura
Terminó la fecha 15 del Apertura 2026 y hoy el cruce de octavos sería Estudiantes vs Gimnasia
Un platense que iba en moto a trabajar fue sorprendido por "motochorros" y sufrió graves heridas en la cabeza
Otra gran pérdida para el cine argentino: murió Luis Puenzo, director del film ganador de Óscar "La historia oficial"
VIDEO. "Si están viendo esto, quiere decir que estoy muerto": la escena de Brandoni que se viralizó
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
"No lo conoce nadie": padre e hija de un campeón de Libertadores con Estudiantes y una elegante defensa en redes
VIDEO. Tres expulsiones en Cambaceres contra el equipo del hermano de Messi: patadas criminales
Cría de pejerrey y ecoturismo: cómo es la iniciativa que busca transformar las canteras abandonadas de La Plata
El 17, ella 38: estaban en pareja y la denunció por secuestro, amenazas y golpes
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Vecinos de la zona de Parque Castelli, en La Plata, denuncian una situación crítica por la falta de agua potable que, aseguran, se arrastra desde febrero de 2025 sin soluciones por parte de la empresa prestataria Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA).
El problema se registra puntualmente en un bloque de departamentos ubicado en la zona de calle 29 y 68, donde al menos doce unidades funcionales se ven afectadas por la falta total o casi total del suministro.
Según relataron Graciela Ungaro y Gabriela Klein, vecinas del lugar, el servicio es prácticamente inexistente durante el día y solo aparece con muy baja presión en horas de la madrugada.
“Tenemos que juntar agua entre las dos y las seis de la mañana. Después, las canillas quedan secas”, explicaron, al describir que esa franja horaria es la única oportunidad para abastecerse y poder afrontar el resto de la jornada.
"El cuaderno de los reclamos"
Ante la falta de respuestas, los vecinos comenzaron a llevar un registro propio de cada gestión realizada. En un cuaderno, anotan fechas, vías de contacto y detalles de cada reclamo efectuado a la empresa.
LE PUEDE INTERESAR
"Parece un jacuzzi": denuncian una esquina cubierta de espuma en La Plata y apuntan a un vecino
LE PUEDE INTERESAR
Tormenta en La Plata: parte de un árbol cayó sobre auto en pleno centro
Sin presión y sin carga en los tanques
De acuerdo a los testimonios, la falta de presión impide incluso el funcionamiento normal de los tanques de reserva. “Antes se escuchaba cómo cargaban de madrugada. Ahora ya no, porque directamente no entra agua”, señalaron.
En ese contexto, algunos departamentos permanecen durante todo el día sin una sola gota de agua.
Reclamos reiterados y sin respuestas
Las vecinas detallaron que realizaron múltiples reclamos ante ABSA por distintas vías: llamados telefónicos, correos electrónicos, gestiones virtuales y presentaciones presenciales, incluso mediante notas formales ingresadas por mesa de entrada.
También impulsaron un reclamo colectivo y solicitaron inspecciones técnicas en el lugar, aunque aseguran que nunca se efectuaron mediciones de presión en el edificio.
“Dicen que vienen, pero no vienen. Les pedimos que controlen la presión y nunca lo hicieron”, afirmaron.
Ante la falta de respuestas, adelantaron que avanzarán con una presentación ante Defensa del Consumidor y otros organismos de control.
De un problema cloacal a la falta de agua
El conflicto se da luego de un antecedente reciente en el mismo edificio: un desborde cloacal que se extendió durante semanas y que, según indicaron, recién fue solucionado tras reiterados reclamos.
Tras ese episodio, comenzaron los problemas con el suministro de agua, primero con baja presión y luego con la ausencia casi total del servicio.
Agua de mala calidad y gastos extra
A la escasez se suma la calidad del agua. Según denunciaron, presenta altos niveles de sarro, lo que provocó daños en artefactos como calefones y acumulación de residuos en utensilios de cocina.
“Tenemos que comprar bidones todos los fines de semana para poder tomar y cocinar”, indicaron.
Estrategias para subsistir
Frente a este escenario, los vecinos se ven obligados a juntar agua durante la madrugada, utilizar bombas para intentar mejorar la presión o recurrir a la solidaridad de otras viviendas cercanas.
“Si no juntamos agua a la noche, no tenemos ni para bañarnos, limpiar o usar el baño”, señalaron.
Incluso, algunos residentes deben trasladarse con botellas a casas de vecinos para poder acceder a agua potable.
Facturación en medio de la crisis
Pese a la falta del servicio, las boletas continúan llegando con aumentos. Según indicaron, actualmente rondan los 25 mil pesos mensuales.
“Estamos pagando por un servicio que no tenemos”, cuestionaron.
En algunos casos, la falta de pago durante los momentos más críticos derivó en deudas acumuladas, generadas mientras el servicio no era prestado.
Un reclamo que se intensifica
Tras más de un año sin respuestas concretas, los vecinos aseguran que la situación es insostenible y exigen una solución urgente.
“Así no se puede vivir”, resumieron.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí