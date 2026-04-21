Una joven fue hallada en un zanjón de La Plata: fue trasladada en shock al Hospital San Martín

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Una joven de 18 años fue rescatada este lunes en la localidad de Arana, luego de permanecer desaparecida a raíz de una complicación en su estado de salud. Tras el hallazgo, las autoridades policiales confirmaron su traslado al Hospital San Martín, donde especialistas evalúan su evolución física y mental.
El descubrimiento ocurrió gracias a la intervención de un frentista de la zona, quien advirtió una conducta inusual en su perro. Los ladridos constantes del animal motivaron al hombre a inspeccionar el lugar, momento en el cual divisó a la joven oculta en el interior de un caño de desagüe.
El vecino logró retirar a la mujer del zanjón por sus propios medios y solicitó asistencia inmediata a los servicios de emergencia. Al arribo de los efectivos, se constató que la joven presentaba un severo estado de shock y manifestaba una pérdida temporal de la memoria que le impedía precisar cómo terminó en ese sector rural de La Plata.
De acuerdo con el reporte oficial, un dato particular llamó la atención de los peritos y el personal sanitario: la adolescente contaba con el cabello cortado.
Las primeras hipótesis policiales sugieren que la víctima sufrió una desorientación producto de una patología previa, lo cual derivó en su caída accidental dentro de la excavación. No obstante, se mantienen abiertas diversas líneas de análisis para descartar cualquier otra circunstancia externa.
Una unidad del SAME se encargó del traslado de la joven hacia el centro asistencial del Hospital San Martín. La investigación permanece en curso mientras se espera la recuperación total de la joven para que pueda brindar un testimonio más detallado sobre lo sucedido antes de su desaparición.
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