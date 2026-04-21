Detuvieron a una pareja tras un asalto a un comercio céntrico de La Plata: cayeron por un GPS

Una pareja resultó aprehendida este martes tras protagonizar un robo en un comercio del centro de La Plata. El episodio tuvo lugar en el local de rubro pet shop, ubicado en la calle 8 entre 51 y 53. La rápida intervención policial, apoyada en la tecnología de seguimiento, permitió capturar a los implicados en la zona sur de la Ciudad.

El suceso se desencadenó cuando un hombre ingresó al establecimiento con la excusa de consultar por diversos productos a la venta. Mientras tanto, una mujer permanecía en la puerta en actitud de vigilancia. Según el testimonio de la víctima, una joven empleada de 22 años, el sujeto se mostró insistente en acercarse al sector del mostrador.

En un momento determinado, el hombre realizó ademanes de portar un arma de fuego oculta entre sus prendas y amenazó a la trabajadora. Ante la intimidación, la mujer que esperaba en el acceso ingresó al comercio y ambos procedieron a sustraer pertenencias personales, dinero en efectivo y mercadería del local.

Tras la fuga de los delincuentes, personal del Gabinete Táctico Operativo (GTO) y de la Policía iniciaron un operativo de rastreo. La clave de la detención fue el seguimiento del teléfono celular robado, que permitió ubicar a los sospechosos en tiempo real.

La aprehensión se concretó finalmente en la intersección de calle 80 y Diagonal 620. Los detenidos, de 33 y 32 años, fueron identificados y vivían cerca del lugar donde fueron aprehendidos.

Al momento de la requisa, las autoridades lograron recuperar la totalidad de los elementos denunciados sustraídos como el teléfono celular y una billetera con documentación personal de la víctima, dinero en efectivo y diversa mercadería perteneciente al comercio.

La causa fue caratulada inicialmente como "Tentativa de Robo" y se encuentra bajo la órbita de la UFI Nº 11, a cargo del Dr. Garganta, con intervención del Juzgado de Garantías Nº 3.