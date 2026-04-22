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Tren Roca a La Plata: se normaliza el servicio tras descompensación de una persona en Sarandí

Tren Roca a La Plata: se normaliza el servicio tras descompensación de una persona en Sarandí
22 de Abril de 2026 | 15:06

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El Tren Roca a La Plata normaliza su recorrido tras servicio limitado y demoras por un pasajero descompensado dentro de una formación. El incidente también afectó al ramal Bosques vía Quilmes. 

Según se indicó el pasajero descompensado debió ser asistido en la estación Sarandí alrededor de las 14:30 hs. Para las 16 hs, el servicio se normalizó.

En las primeras horas del día, el servicio del Tren Roca también se vio afectado tras demoras por la colisión con una persona en el paso a nivel Las Heras de Quilmes. 

Los ramales La Plata y Bosques Vía Quilmes reanudaron su servicio completo entre la capital provincial y Plaza Constitución al cabo de dos horas.

 

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