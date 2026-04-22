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Abren las vacantes para ingresar a la Prefectura Naval Argentina: paso a paso, cómo postularse

Abren las vacantes para ingresar a la Prefectura Naval Argentina: paso a paso, cómo postularse
22 de Abril de 2026 | 07:36

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La Prefectura Naval Argentina confirmó el inicio del período de inscripción para el ciclo lectivo 2027, dirigido a los aspirantes a ingresar a sus escuelas de formación para los escalafones oficiales y suboficiales. 

El proceso de registro se realiza exclusivamente a través de la modalidad online en el sitio oficial de la institución, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. 

El programa de formación permite a los ingresantes cursar carreras que otorgan títulos de grado universitario o tecnicaturas superiores, según la escala jerárquica elegida.

Requisitos y destinatarios

Los requisitos establecidos para esta convocatoria exigen que los postulantes sean argentinos nativos o por opción. 

En cuanto a la formación académica, se requiere el título secundario completo o la presentación de una constancia de alumno regular para quienes se encuentren cursando el último año del nivel medio. 

El límite de edad para la Escuela de Oficiales es de 17 a 22 años, mientras que para la de Suboficiales se extiende hasta los 27 años. 

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Los aspirantes no deben registrar antecedentes penales ni causas judiciales pendientes y tienen que cumplir con las condiciones de aptitud física y psicotécnica requeridas por la fuerza.

Cómo es el proceso de selección

El procedimiento de ingreso consta de cinco etapas consecutivas. La primera consiste en la carga digital de la documentación personal, incluyendo DNI, partida de nacimiento y certificados de estudio. 

Tras esta fase, los candidatos deben realizar un curso de nivelación con una evaluación de competencias y un examen integrador en formato virtual. 

La tercera instancia contempla exámenes presenciales de aptitud psicotécnica e intelectual, los cuales se desarrollan en centros habilitados en Posadas, Corrientes, Paso de los Libres, Zárate y Comodoro Rivadavia.

Quienes superen las fases previas acceden a la etapa de selección, donde se realizan los controles médicos, las pruebas de rendimiento físico y las entrevistas psicológicas de perfil. 

Finalmente, el proceso concluye con un período de adaptación presencial y una entrevista domiciliaria. 

El alta definitiva de los nuevos integrantes se determina por orden de mérito una vez finalizado este trayecto. 

Sobre la Prefectura Naval Argentina

La Prefectura Naval Argentina es una fuerza de seguridad federal, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional que, como Autoridad Marítima nacional, cumple una amplia gama de funciones en un ámbito de actuación que incluye el mar, ríos y lagos navegables del país, los puertos, las fronteras y diferentes barrios del país.

Sus integrantes desarrollan múltiples tareas tales como: navegar y patrullar mares, ríos y lagos; proteger la vida humana en las aguas y regular el tráfico en las mismas; velar por el cumplimiento de la ley en los espacios marítimos; combatir la pesca ilegal y la contaminación; realizar operativos contra el narcotráfico y el contrabando en las fronteras; preservar el orden público y representar al país en diferentes instituciones del mundo.

Navegantes, pilotos, buzos, bomberos, nadadores de rescate, oficinistas y expertos en comunicaciones, entre otros, trabajan coordinadamente para brindar seguridad a todos los argentinos.

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