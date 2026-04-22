Caos de tránsito en 7 y 55 por un reclamo de organizaciones sociales

El Ministerio de Desarrollo para la Comunidad de la Provincia era escenario de una nueva marcha este miércoles. En ese marco, organizaciones sociales se manifestaban en la intersección de 7 y 55. Por lo tanto el tránsito en la zona era un caos.

La protesta comenzó a media mañana y se extendía este mediodía, según testimonios.

El reclamo se efectuaba con un corte de calle, lo que obligó a policías y agentes viales a implementar un desvío hacia las calles aledañas.

Debido a la obstrucción de la Avenida 7, los conductores debían desplazarse hacia calle 6 y hacia 8, en donde se registraban congestionamientos y demoras.

La semana pasada en ese punto de la Ciudad, en el marco de una masiva movilización, se vivió un momento de tensión entre manifestantes de organizaciones de izquierda y efectivos policiales.