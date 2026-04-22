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La Ciudad

Caos de tránsito en 7 y 55 por un reclamo de organizaciones sociales

Caos de tránsito en 7 y 55 por un reclamo de organizaciones sociales
22 de Abril de 2026 | 12:09

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El Ministerio de Desarrollo para la Comunidad de la Provincia era escenario de una nueva marcha este miércoles. En ese marco, organizaciones sociales se manifestaban en la intersección de 7 y 55. Por lo tanto el tránsito en la zona era un caos. 

La protesta comenzó a media mañana y se extendía este mediodía, según testimonios. 

El reclamo se efectuaba con un corte de calle, lo que obligó a policías y agentes viales a implementar un desvío hacia las calles aledañas. 

Debido a la obstrucción de la Avenida 7, los conductores debían desplazarse hacia calle 6 y hacia 8, en donde se registraban congestionamientos y demoras.

La semana pasada en ese punto de la Ciudad, en el marco de una masiva movilización, se vivió un momento de tensión entre manifestantes de organizaciones de izquierda y efectivos policiales.

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