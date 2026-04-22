Se filtró cuánto gana por mes Wanda Nara en Telefe

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Sin dudas, Wanda Nara se transformó en una de las figuras de Telefe y se habla de una guerra fría con otras de las conductoras de la señal: Vero Lozano.
Así, en medio de ese conflicto, en la tele contaron los pormenores del problema en cuestión y además, revelaron detalles económicos de la ex pareja de Maxi López.
“No es guerra, en realidad es Wanda, que tiene un ego tremendo y se quiere quedar con todo Telefe. Wanda tiene un contrato por todo, no es que gana aparte por cada programa, por eso le da lo mismo hacer 20 que uno”, señalaron desde la pantalla chica.
Mas tarde, de los números del rating, pasaron a otros números más interesantes: “Wanda gana más o menos 8 mil dólares mensuales, tiene un contrato anual en dólares que ya lo cobró, parece medio poco por lo que hace…lo de la serie vertical no la cobra, todo está dentro de lo mismo”.
Por otra parte, a partir de Bake Off y MasterChef Celebrity, ambos proyectados para la segunda mitad del año, cuando surgió el nombre de Lozano para el reality de pastelería, apareció también el de Wanda.
Finalmente, se dejó en claro que las conducciones de los dos realities ya están apalabradas y no habrá cambios.
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