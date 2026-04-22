Histórico reclamo y exigencia de Cambaceres a varios clubes para cobrar derechos de formación de siete jugadores

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Defensores de Cambaceres inició un reclamo histórico para cobrar derechos de formación y mecanismos de solidaridad por futbolistas surgidos en su cantera, en una medida impulsada por su Comisión Directiva con el objetivo de reconocer el trabajo realizado en divisiones inferiores y fortalecer la economía de la institución.
El club, mediante la gestión actual, puso en marcha gestiones formales por distintos casos, tanto en el país como en el exterior. Entre ellos se encuentra Galo Capomaggio, por el pase desde Cerignola al Salernitana de Italia bajo el mecanismo de solidaridad, y Nahuel Losada, por su transferencia desde Belgrano de Córdoba a Lanús.
También se avanzó en reclamos por derechos de formación en situaciones de primeros contratos profesionales. En ese grupo aparecen Juan Azconzabal, Braian Molina y Ángel Madariaga, todos con vínculos iniciales en Argentino de Quilmes tras su paso por las inferiores de Cambaceres.
Otro de los expedientes corresponde a Matías Reali, por sus transferencias desde Gimnasia de Jujuy a Independiente Rivadavia y luego a San Lorenzo, mientras que también se incluye el caso de Ramiro Carrera, en su traspaso desde Atlético Tucumán al Cruz Azul de México, bajo el sistema de solidaridad internacional.
Desde la dirigencia remarcaron que estas acciones buscan hacer valer los derechos que le corresponden al club por la formación de futbolistas profesionales, en línea con las normativas vigentes, y al mismo tiempo generar ingresos clave para sostener y potenciar el desarrollo deportivo e institucional.
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