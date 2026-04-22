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Escándalo en Europa: una trama de lujo, drogas y fiestas VIP que involucra a futbolistas de la Serie A

Los contactos se gestionaban en Instagram a través de una cuenta señalada como parte de la estructura que organizaba estos encuentros para clientes de alto poder adquisitivo.

Escándalo en Europa: una trama de lujo, drogas y fiestas VIP que involucra a futbolistas de la Serie A
22 de Abril de 2026 | 08:09

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Un escándalo de alto impacto sacude al fútbol italiano tras el avance de una investigación judicial que desbarató una presunta red de fiestas exclusivas con servicios sexuales y consumo de sustancias, en la que aparecen vinculados futbolistas de la Serie A.

La causa, que se desarrolla en Milán y que se agigantó tras una publicación de La Gazzetta dello Sport, apunta a una organización que operaba bajo la fachada de servicios de lujo y eventos privados, ofreciendo experiencias premium que incluían alojamiento, gastronomía de alto nivel y encuentros íntimos.

Según se pudo saber, los contactos se gestionaban en Instagram a través de la cuenta @Made_luxury_concierge, señalada como parte de la estructura que organizaba estos encuentros para clientes de alto poder adquisitivo.

Las pesquisas también detectaron la presencia de sustancias recreativas, como el denominado “gas de la risa”, lo que amplió el alcance del expediente judicial y agravó la situación de los implicados.

Si bien en la investigación aparecen mencionados futbolistas de renombre en registros y comunicaciones, hasta el momento no están imputados, ya que la causa se centra en quienes organizaban y facilitaban las actividades.

En la lista de futbolistas que habrían recurrido a estos servicios aparecen nombres como Samuele Ricci, del AC Milan; Alessandro Buongiorno, jugador del Napoli y de la selección italiana; los futbolistas de Lazio Matteo Cancellieri y Luca Pellegrini; el delantero nigeriano Víctor Osimhen, hoy en Galatasaray tras destacarse en Napoli; y el defensor del Real Madrid Dean Huijsen. También es mencionado Daniel Maldini, hijo del histórico Paolo Maldini.

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Por lo pronto, el caso generó una fuerte repercusión en Italia y en el resto de Europa, tanto por la magnitud de la red como por la vinculación con figuras del deporte profesional. De esta manera, el escándalo expone una trama que mezcla dinero, noche y fútbol, y que podría tener nuevas derivaciones a medida que avance la investigación.

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