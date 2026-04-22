Irán atacó tres barcos en el estrecho de Ormuz y asegura haber incautado otros dos

Irán abrió fuego hoy contra tres buques en el estrecho de Ormuz, lo que subrayó la amenaza continua para los suministros energéticos globales y complicó los esfuerzos para reunir a Estados Unidos e Irán para conversaciones para poner fin a la guerra.

Además, la Guardia Revolucionaria afirmó que sus fuerzas interceptaron dos barcos que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz y los condujeron a aguas territoriales de la república islámica.

"La fuerza naval del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica identificó y detuvo esta mañana en el estrecho de Ormuz a dos barcos infractores", señaló el comunicado. Y agrega: "Los dos barcos infractores (...) fueron incautados por el CGRI y dirigidos a la costa iraní".

La Guardia Revolucionaria advirtió además contra cualquier acción contraria a las normas de la república islámica en el estrecho, "así como contra cualquier actividad que perjudique la seguridad de la navegación" en esta vía marítima.

Según Teherán, los barcos deben obtener una autorización para salir o entrar en el Golfo a través del estrecho de Ormuz, una vía por la que, en tiempos de paz, transita una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas, así como otras materias primas esenciales.

Los ataques, que según medios iraníes fueron llevados a cabo por la Guardia Revolucionaria, se produjeron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que Estados Unidos extendería indefinidamente el alto el fuego con Irán, que debía expirar el miércoles.

Pero Trump dijo que Estados Unidos mantendría su bloqueo a los puertos iraníes, y los ataques reforzaron los peligros para el tráfico en el estrecho, por el que transita el 20% del petróleo y el gas natural del mundo en tiempos de paz.

Irán no ha dado ninguna respuesta formal a la extensión de Trump, pero un diplomático iraní dijo que las conversaciones no se reanudarían hasta que se levante el bloqueo.