Le pusieron fecha a la Marcha Federal: el plan de lucha de los docentes que afecta las clases en la UNLP
Le pusieron fecha a la Marcha Federal: el plan de lucha de los docentes que afecta las clases en la UNLP
Una ex jueza de Familia de La Plata podría ir a juicio por una grave acusación
La Nación deberá definir cómo paga una deuda que exige Kicillof
Investigan coimas por permisos para importar autorizados por Massa en el gobierno de A. Fernández
Amenazas de tiroteo: el reto viral al que todos culpan pero nadie vio
Irán atacó tres barcos en el estrecho de Ormuz y asegura haber incautado otros dos
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
La Plata: detuvieron a un boxeador que le fracturó el maxilar a un rival en un torneo amateur
A los gritos: fuerte cruce en vivo entre Gustavo Sylvestre y Pablo Duggan
Escándalo en Europa: una trama de lujo, drogas y fiestas VIP que involucra a futbolistas de la Serie A
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Fernanda Callejón lloró al declarar contra su ex, el platense Ricky Diotto
Tapia y Toviggino: un conflicto judicial suma otro escándalo
Crece la tensión en PAMI: profesionales y afiliados marchan en La Plata por la crisis del sistema
Medicina: miles de estudiantes sin clases por problemas edilicios
Llegó el frío a La Plata: mañana fresca y con viento para este miércoles
Beto Casella entre las cuerdas en medio de la crisis de BTV: el canal analiza decisiones extremas
La Justicia frenó la baja de un plan con impacto directo en la Región
Abren las vacantes para ingresar a la Prefectura Naval Argentina: paso a paso, cómo postularse
Cómo es el proyecto que propone que cuatro calles comerciales sean peatonal el sábado por la tarde
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 22 de abril 2026
Juicio por la muerte de Maradona: salieron a la luz los escandalosos audios del neurocirujano
Regreso a la Luna: la NASA fija fecha y camino para intentar volver a pisarla
Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
Una salida para las canteras: de parador turístico a paraíso del pejerrey
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Fue después que Trump anunciara que extendería indefinidamente el alto el fuego
Escuchar esta nota
Irán abrió fuego hoy contra tres buques en el estrecho de Ormuz, lo que subrayó la amenaza continua para los suministros energéticos globales y complicó los esfuerzos para reunir a Estados Unidos e Irán para conversaciones para poner fin a la guerra.
Además, la Guardia Revolucionaria afirmó que sus fuerzas interceptaron dos barcos que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz y los condujeron a aguas territoriales de la república islámica.
"La fuerza naval del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica identificó y detuvo esta mañana en el estrecho de Ormuz a dos barcos infractores", señaló el comunicado. Y agrega: "Los dos barcos infractores (...) fueron incautados por el CGRI y dirigidos a la costa iraní".
La Guardia Revolucionaria advirtió además contra cualquier acción contraria a las normas de la república islámica en el estrecho, "así como contra cualquier actividad que perjudique la seguridad de la navegación" en esta vía marítima.
Según Teherán, los barcos deben obtener una autorización para salir o entrar en el Golfo a través del estrecho de Ormuz, una vía por la que, en tiempos de paz, transita una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas, así como otras materias primas esenciales.
Los ataques, que según medios iraníes fueron llevados a cabo por la Guardia Revolucionaria, se produjeron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que Estados Unidos extendería indefinidamente el alto el fuego con Irán, que debía expirar el miércoles.
LE PUEDE INTERESAR
Candidato a la ONU: Grossi se lanzó con fuertes críticas
LE PUEDE INTERESAR
Trump extiende la tregua mientras acusa a Irán
Pero Trump dijo que Estados Unidos mantendría su bloqueo a los puertos iraníes, y los ataques reforzaron los peligros para el tráfico en el estrecho, por el que transita el 20% del petróleo y el gas natural del mundo en tiempos de paz.
Irán no ha dado ninguna respuesta formal a la extensión de Trump, pero un diplomático iraní dijo que las conversaciones no se reanudarían hasta que se levante el bloqueo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí