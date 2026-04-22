Susto en Gonnet: cayó una rama de gran tamaño y crecen los reclamos por el arbolado público

Vecinos de Gonnet vivieron un momento de tensión este martes por la noche, cuando una importante rama cayó sobre la calle 24 entre 495 y 496, alrededor de las 20:30. El hecho, que por fortuna no dejó heridos, volvió a poner en evidencia la falta de respuesta municipal ante reiterados reclamos por el estado del arbolado público.

Según relataron los habitantes de la zona a EL DÍA, desde 2020 vienen solicitando la extracción del árbol a través de la Municipalidad de La Plata. Si bien en 2025 se otorgó la autorización correspondiente, las tareas nunca se llevaron a cabo. Incluso, aseguran que hace más de un mes habían advertido sobre el deterioro y la pudrición del ejemplar, sin obtener respuestas.

La caída de la rama generó alarma entre los frentistas, quienes remarcaron que el árbol aún permanece en condiciones riesgosas y podría provocar un accidente de mayor gravedad si no se interviene de manera urgente. “Fue un milagro que no haya pasado nada, pero no podemos seguir esperando”, señalaron.

"Desde el año 2020 que se viene pidiendo la poda del árbol y desde el 2022 su extracción, está en estado de putrefacción y ayer por la noche se cayó una rama de gran porte sobre el asfalto y milagrosamente no hubo heridos ni daños", dijo un vecino a este medio.

El episodio se suma a una serie de reclamos similares en distintos barrios de La Plata, donde los vecinos denuncian demoras en el mantenimiento del arbolado urbano, una situación que pone en riesgo tanto a peatones como a automovilistas.