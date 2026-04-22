Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo duplica el pozo y se juega por $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Espectáculos |De forma póstuma

Luis Brandoni y "un último regalo": llegó a grabar y estará en 'Todo' y 'El encargado 4'

Luis Brandoni y "un último regalo": llegó a grabar y estará en 'Todo' y 'El encargado 4'
22 de Abril de 2026 | 11:01

Escuchar esta nota

Antes de partir, Luis Brandoni dejó parte de su magia actoral y tendrá presencia en dos de las principales producciones de Mariano Cohn y Gastón Duprat: la segunda temporada de Nada y la cuarta entrega de El Encargado, según revelaron los propios realizadores en una nota publicada en El País.

Los directores confirmaron que Brandoni dejó material ya filmado antes de su muerte que será estrenado en ambos proyectos. En el caso de “Nada”, la continuación ya fue rodada en 2025 y llevará el título “Todo”, con el actor nuevamente en un rol protagónico, lo que definieron como “un último regalo” para el público. 

Además, detallaron que el artista también participó en la cuarta temporada de “El encargado”, donde retomará su personaje en una intervención que, anticiparon, será una de las más recordadas. Esa entrega, protagonizada por Guillermo Francella, tiene previsto su estreno el 1 de mayo.

Cohn y Duprat señalaron que ambos trabajos funcionan como una despedida en pantalla de Brandoni, con escenas ya registradas que mantienen su presencia tanto en un papel central como en participaciones especiales

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Macarena, la nieta de Luis Brandoni, recordó con emoción al actor: “Es una gran inspiración”

VIDEO. "Si están viendo esto, quiere decir que estoy muerto": la escena de Brandoni que se viralizó

Luis Brandoni y su vínculo con La Plata: teatro, política y Estudiantes campeón del mundo

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Crece el desempleo en la Provincia y en los últimos dos años se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo

VIDEO. Estudiantes de Ingeniería de la UNLP competirán en Estados Unidos

Declararon a Tolosa como una “zona de guerra” por la inseguridad

Platenses trabajan para lograr la canonización de la beata Sor Ludovica

Protocolos y controles para frenar las amenazas de tiroteos en las escuelas

Fuerte ajuste en alquileres: el impacto de la inflación en los precios

Tránsito descontrolado: en horas de dolor, los choques no frenan
+ Leidas

Un Gimnasia alternativo quiere otro festejo en la Copa Argentina: formaciones, hora y TV

Violenta entradera a un matrimonio de abogados en La Plata

En Estudiantes se avizoran cambios: ¿qué equipo tiene en mente el Cacique para Talleres?

Ascacibar y otra frase que hizo ruido en el Pincha

Una ex jueza de Familia de La Plata podría ir a juicio por una grave acusación

Le pusieron fecha a la Marcha Federal: el plan de lucha de los docentes que afecta las clases en la UNLP

La Nación deberá definir cómo paga una deuda que exige Kicillof

Cómo es el proyecto que propone que cuatro calles comerciales sean peatonal el sábado por la tarde
Últimas noticias de Espectáculos

A los 77 años murió Nathalie Baye, actriz icónica del cine francés: la despedida de Emmanuel Macron

A los gritos: fuerte cruce en vivo entre Gustavo Sylvestre y Pablo Duggan

Lucía Puenzo recordó a su papá con fotos de diferentes momentos que marcaron su vida, las imágenes

Andrea del Boca está trabajando en su biopic y afirmó que no omitirá ningún aspecto polémico de su vida 
Información General
Abren las vacantes para ingresar a la Prefectura Naval Argentina: paso a paso, cómo postularse
Regreso a la Luna: la NASA fija fecha y camino para intentar volver a pisarla
Mar del Plata recibe a agrimensores de toda la provincia
El costo de vivir solo: por qué cuatro de cada diez jóvenes viven con sus padres
Se esperan cancelaciones y demoras en los vuelos por el paro de ATE-ANAC
Deportes
Histórico reclamo y exigencia de Cambaceres a varios clubes para cobrar derechos de formación de siete jugadores
Escándalo en Europa: una trama de lujo, drogas y fiestas VIP que involucra a futbolistas de la Serie A
Un Gimnasia alternativo quiere otro festejo en la Copa Argentina: formaciones, hora y TV
Zaniratto firmó la rescisión de su contrato con el Lobo
Dos rivales que no se enfrentan hace 80 años
Policiales
Agravó el estado del joven atacado por motochorros en La Plata: tiene sangrado cerebral y permanece internado
Denuncian deficiencias en la Escuela de Cadetes: ¿qué dijo el SPB?
Una ex jueza de Familia de La Plata podría ir a juicio por una grave acusación
“Nos manipularon”, Gianinna se quebró en el juicio por Maradona
Fernanda Callejón lloró al declarar contra su ex, el platense Ricky Diotto
La Ciudad
Vecinos "inspectores": buscan aplicar multas en La Plata con filmaciones caseras
Susto en Gonnet: cayó una rama de gran tamaño y crecen los reclamos por el arbolado público
Una masa de aire de la Antártida se aproxima a la Región y se espera un fuerte descenso térmico
Crece la tensión en PAMI: profesionales y afiliados marchan en La Plata por la crisis del sistema
San Carlos: una pérdida de agua destrozó una calle y "nadie puede pasar"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla