Luis Brandoni y "un último regalo": llegó a grabar y estará en 'Todo' y 'El encargado 4'

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Antes de partir, Luis Brandoni dejó parte de su magia actoral y tendrá presencia en dos de las principales producciones de Mariano Cohn y Gastón Duprat: la segunda temporada de Nada y la cuarta entrega de El Encargado, según revelaron los propios realizadores en una nota publicada en El País.
Los directores confirmaron que Brandoni dejó material ya filmado antes de su muerte que será estrenado en ambos proyectos. En el caso de “Nada”, la continuación ya fue rodada en 2025 y llevará el título “Todo”, con el actor nuevamente en un rol protagónico, lo que definieron como “un último regalo” para el público.
Además, detallaron que el artista también participó en la cuarta temporada de “El encargado”, donde retomará su personaje en una intervención que, anticiparon, será una de las más recordadas. Esa entrega, protagonizada por Guillermo Francella, tiene previsto su estreno el 1 de mayo.
Cohn y Duprat señalaron que ambos trabajos funcionan como una despedida en pantalla de Brandoni, con escenas ya registradas que mantienen su presencia tanto en un papel central como en participaciones especiales
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