Alegría en el Bioparque de La Plata: nacieron 7 flamencos tras una década sin reproducción de la especie

La Provincia autorizó otro aumento en la tarifa de luz con impacto en La Plata: desde cuándo rige
La Provincia autorizó otro aumento en la tarifa de luz con impacto en La Plata: desde cuándo rige
Alegría en el ex Zoo de La Plata: nacieron 7 flamencos tras una década sin reproducción de la especie
Vuelven a clausurar un supermercado de La Plata por "vencimientos adulterados"
El Gobierno prohibió el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada
FOTOS | Impactante choque en La Plata: un auto se incrustó en un edificio y de milagro no hubo heridos
Buscan que los semáforos de La Plata usen IA para que cambien de luz según el tráfico
Habló la joven agredida por el ex “arbolito” de La Plata detenido en Brasil: “Lo llamé cobarde”
ChangoMâs presenta el “Super Chango Fest”, un evento único con miles de ofertas con hasta 80% de descuento
Jueves con nuevo paro en colegios y facultades de la UNLP y marcha de antorchas
Vivir más y mejor: la prevención como llave para llegar a los 100 años
Un motociclista terminó herido tras impactar contra un auto en avenida 520
Los detalles sobre la salud de Mirtha Legrand qué no volverá a su programa
VIDEO. “El resto bien”: Vicuña y Urtizberea reflexionan sobre el peso de la vida adulta
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Vecinos de La Loma, furiosos por un corte de agua sin aviso en plena obra de ABSA
Cortes de luz y atención automática: el doble problema de los usuarios en La Plata
Actividad golpeada: Caputo justificó la fuerte caída en una economía que aún no repunta
Los médicos encienden alarmas frente a la automedicación por un dolor abdominal
Conmoción en Gonnet por la muerte de un jubilado en la puerta de su casa
Arranca la Feria del Libro: un festejo a lo grande por sus 50 años
Clima ideal en La Plata: jueves con Sol y temperatura agradable
Discapacidad en emergencia: prestaciones y centros de atención al límite
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy jueves 23 de abril 2026
Chloe Bello rompió el silencio sobre su historia de amor con Gustavo Cerati: "Nos casábamos en Marruecos"
Operarían a Susana Giménez: sufre fuertes dolores, qué se sabe sobre su salud
Adorni acordó un pago extra de US$65.000 por la casa de Caballito
Cumbre libertaria bonaerense: va Santilli y dudas con el caputismo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El hecho responde a indicadores positivos del funcionamiento del predio, alineados con las pautas internacionales en materia de conservación de fauna silvestre. Serán reintroducidos posteriormente en su hábitat natural.
Escuchar esta nota
En el marco de las políticas de conservación de la biodiversidad y gestión reproductiva, y tras diez años sin reproducción, nacieron siete pichones de flamenco austral en el Bioparque de la Municipalidad de La Plata que serán posteriormente reintroducidos en su hábitat natural.
Durante este 2026, el predio volvió a quedar en el centro de la escena tras la muerte de dos de sus animales más emblemáticos: en febrero se confirmó el fallecimiento del mono “Tomy”, mientras que en marzo ocurrió lo propio con el hipopótamo “Hipólito”, dos pérdidas que generaron conmoción y reavivaron el debate sobre las condiciones y el manejo de la fauna en el lugar.
Dado que en esta población no se registraban nacimientos desde 2016, los eventos adquieren especial relevancia y reflejan condiciones adecuadas de bienestar animal, manejo ambiental, atención sanitaria, nutrición y estabilidad social del grupo de una especie autóctona y con un alto valor biológico.
Este escenario reviste indicadores positivos del funcionamiento del sistema, alineados con las pautas internacionales en materia de conservación de fauna silvestre, y es posible gracias al trabajo articulado entre las distintas áreas del Bioparque municipal, consolidando su rol como actor clave en la materia.
En ese sentido, el predio platense (exzoológico) lleva adelante el seguimiento reproductivo del flamenco austral como instancia fundamental para fortalecer estrategias de manejo ex situ, generar conocimiento aplicado y consolidar poblaciones de resguardo frente a las amenazas que las afectan, como la pérdida y degradación de hábitats, los disturbios antrópicos y los cambios ambientales.
Así, cumple un rol activo en la preservación de especies, no solo mediante el mantenimiento de poblaciones bajo cuidado humano sino también a través de la generación de conocimiento aplicado, el fortalecimiento de capacidades técnicas y la articulación con organismos gubernamentales y redes de conservación.
LE PUEDE INTERESAR
Vecinos de La Loma, furiosos por un corte de agua sin aviso en plena obra de ABSA
UNA ESPECIE “CASI AMENAZADA”
En el país, el flamenco austral (Phoenicopterus chilensis) habita diversos humedales desde el norte hasta la Patagonia, donde cumple un rol ecológico fundamental, aunque enfrenta múltiples amenazas, especialmente durante su período reproductivo, etapa de alta sensibilidad a perturbaciones.
Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), a nivel global la especie se encuentra categorizada como "casi amenazada", con una tendencia poblacional decreciente, mientras que en Argentina su estado es considerado "vulnerable", evidenciando una mayor presión sobre sus poblaciones a escala regional.
En este contexto, entre fines de febrero y mediados de marzo de 2026 el equipo técnico del Bioparque monitoreó sistemáticamente la colonia, registró las primeras posturas el 27 de febrero, realizó un seguimiento continuo del comportamiento reproductivo, identificó los individuos, registró las fechas de postura y observó la dinámica de nidificación.
Como resultado, registró un total de 30 huevos dentro del recinto, de los cuales una proporción permanece en el nido y el resto puede sufrir variables propias de la biología reproductiva de la especie que deben ser interpretadas en un contexto adaptativo, como desplazamientos y roturas asociadas a la dinámica social del grupo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí