Subieron todos los dólares y el riesgo país

Tensión en una escuela de La Plata: padres denuncian que un alumno llevó una navaja y no activaron el protocolo
Tensión en una escuela de La Plata: padres denuncian que un alumno llevó una navaja y no activaron el protocolo
Colegios de la UNLP sin clases por el paro nodocente y marcha de antorchas
En un partido con polémicas, Boca goleó 4 a 0 a Defensa y Justicia en el Torneo Apertura
Mirtha Legrand brindó detalles de su estado de salud: "Tendré que hacer más reposo"
VIDEO. Así fue el choque en La Plata en el que un auto terminó incrustado en un edificio
Los padres de la bebita que llegó fallecida al hospital, sobreseídos
VIDEO. "Pocha", historia viva de La Plata: cumplió 101 años y fue la mujer del primer canillita de 1 y 44
Reforma laboral: la Cámara del Trabajo revocó la cautelar y se restablecen unos 82 artículos
Detuvieron al hincha de Gimnasia que fue viral por agarrar la cámara de la TV en Copa Argentina
Un platense, entre los universitarios distinguidos en la competencia de simulacro ONU más prestigiosa del mundo
VIDEO.- Incendio en el Club San Luis: se prendió fuego la tribuna de la cancha principal de rugby
Detectaron residuos de fármacos en aguas y plantas de tres arroyos de La Plata
La fiscal solicitó archivar la denuncia por el viaje de la esposa de Manuel Adorni en el avión presidencial
Denuncian que los trenes también redujeron frecuencias en La Plata y hablan de "ferricidio"
Vuelven a clausurar un supermercado de La Plata por "vencimientos adulterados"
Tensión en el Ministerio de Infraestructura en La Plata: asamblea y reclamos
No dejaron ingresar a los periodistas acreditados en la Casa Rosada
Felipe Pettinato fue al cine luego de la condena por la muerte de su amigo
ChangoMâs presenta el “Super Chango Fest”, un evento único con miles de ofertas con hasta 80% de descuento
La Provincia autorizó un aumento del 1% en el servicio eléctrico
Versiones cruzadas por el hallazgo de vidrios en un pedido de comida
Alegría en el Bioparque tras el nacimiento de siete flamencos
Mucho más que hojas y copias: la historia de la Librería Pinocho, un emblema de City Bell
Habló la joven agredida por el ex “arbolito” de La Plata detenido en Brasil: “Lo llamé cobarde”
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Destrucción del empleo: por reconversión o las malas políticas públicas
Impactaron a un avión de Aerolíneas en Chile y se vivió un momento de susto
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El riesgo país sigue en su racha alcista y cerró la rueda a solo una unidad de los 550 puntos básicos, mientras que el desempeño de las acciones argentinas y los bonos trajo resultados negativos.
A la par, el dólar oficial cerró en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $15 respecto del cierre del miércoles.
En la Bolsa, el S&P Merval cayó 2,3% hasta los 2.831.848.,54 puntos.
En un panel líder donde predominaron las pérdidas, tuvieron las mayores bajas los papeles de BBVA (-6,9%) y Supervielle (-6,1%).
Por el lado de las subas, destacaron los resultados de Aluar (1,9%) y Pampa Energía (0,9%).
En Nueva York, los principales indicadores se contrajeron con Nasdaq a la cabeza (-0,6%), seguido de Dow Jones y S%P 500, ambos con caídas del 0,4%.
LE PUEDE INTERESAR
El fiscal apunta a Tapia y Toviggino por lavado de activos en la AFA
LE PUEDE INTERESAR
Crean “consejo de expresidentes” de la UCR local
En cuanto a los ADRs de empresas argentinas, los rendimientos fueron bajos. Únicamente Tenaris (0,8%) e YPF (0,4%) destacaron en la plaza internacional. Globant (-9,2%), BBVA (-6,9%) y Superville (-6,1%) lideraron las pérdidas.
En los títulos públicos, todas sus especies obtuvieron mermas de hasta 1,2%,. El AL30 perdió/ganó 0,00% y el AL35 cayó/subió 0,00%; mientras que el riesgo país se aceleró 17 unidades hasta los 549 puntos, según la medición de JP Morgan.
Con respecto al precio del petróleo, el Brent (referencia para Europa) terminó en los U$S107 por barril y el Crudo WTI (referencia para Estados Unidos) llegó a los U$S96 por barril.
El dólar oficial cerró $1.415 y de esta manera, la divisa estadounidense quebró la barrera de los $1.400, luego de haberse mantenido ahí desde que inició la semana. Esto significó un aumento del 1,1% en su valor.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.415 y $1.425 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.
El dólar blue cotizó en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta, con una suba de 0,36%.
En tanto, el tipo de cambio mayorista se ubicó en $1.392, con una suba del 1%, y la distancia con el techo cambiario asciende al 21% (actualmente en $1.691,9).
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,49% hasta $$1.424,9, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró una suba de 0,56% hasta los $$1.479,4.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a cerrar con saldo positivo en el mercado cambiario al comprar U$S194 millones en una jornada en la que las reservas internacionales brutas superaron los U$S46.000 millones.
Con un incremento diario de U$S326 millones, el stock alcanzó los U$S46.167 millones, consolidando la tendencia de recomposición de divisas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí