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Política y Economía |Bajaron bonos y bolsa

Subieron todos los dólares y el riesgo país

Subieron todos los dólares y el riesgo país
24 de Abril de 2026 | 02:17
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El riesgo país sigue en su racha alcista y cerró la rueda a solo una unidad de los 550 puntos básicos, mientras que el desempeño de las acciones argentinas y los bonos trajo resultados negativos.

A la par, el dólar oficial cerró en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $15 respecto del cierre del miércoles.

En la Bolsa, el S&P Merval cayó 2,3% hasta los 2.831.848.,54 puntos.

En un panel líder donde predominaron las pérdidas, tuvieron las mayores bajas los papeles de BBVA (-6,9%) y Supervielle (-6,1%).

Por el lado de las subas, destacaron los resultados de Aluar (1,9%) y Pampa Energía (0,9%).

En Nueva York, los principales indicadores se contrajeron con Nasdaq a la cabeza (-0,6%), seguido de Dow Jones y S%P 500, ambos con caídas del 0,4%.

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En cuanto a los ADRs de empresas argentinas, los rendimientos fueron bajos. Únicamente Tenaris (0,8%) e YPF (0,4%) destacaron en la plaza internacional. Globant (-9,2%), BBVA (-6,9%) y Superville (-6,1%) lideraron las pérdidas.

En los títulos públicos, todas sus especies obtuvieron mermas de hasta 1,2%,. El AL30 perdió/ganó 0,00% y el AL35 cayó/subió 0,00%; mientras que el riesgo país se aceleró 17 unidades hasta los 549 puntos, según la medición de JP Morgan.

Con respecto al precio del petróleo, el Brent (referencia para Europa) terminó en los U$S107 por barril y el Crudo WTI (referencia para Estados Unidos) llegó a los U$S96 por barril.

El dólar oficial cerró $1.415 y de esta manera, la divisa estadounidense quebró la barrera de los $1.400, luego de haberse mantenido ahí desde que inició la semana. Esto significó un aumento del 1,1% en su valor.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.415 y $1.425 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue cotizó en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta, con una suba de 0,36%.

En tanto, el tipo de cambio mayorista se ubicó en $1.392, con una suba del 1%, y la distancia con el techo cambiario asciende al 21% (actualmente en $1.691,9).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,49% hasta $$1.424,9, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró una suba de 0,56% hasta los $$1.479,4.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a cerrar con saldo positivo en el mercado cambiario al comprar U$S194 millones en una jornada en la que las reservas internacionales brutas superaron los U$S46.000 millones.

Con un incremento diario de U$S326 millones, el stock alcanzó los U$S46.167 millones, consolidando la tendencia de recomposición de divisas.

 

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