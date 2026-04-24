Piden archivar la causa por el viaje con la esposa a EE UU

La fiscal Alejandra Mángano pidió archivar la causa contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunta malversación de fondos públicos al incluir a su esposa, Bettina Angeletti, en la gira oficial a Nueva York. Según Mángano, “se encuentra acreditado que la presencia de Angeletti no generó un costo adicional para el Estado” y consideró que “la decisión de Presidencia” de invitar a la pareja de Adorni “para viajar en el avión oficial constituye un uso razonable de la discrecionalidad de las decisiones presidenciales”.

Ahora, el que debe resolver es el juez Daniel Rafecas.