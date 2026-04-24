Piden archivar la causa por el viaje con la esposa a EE UU

Vagones desbordados: más caro el colectivo, más lleno el tren
Colegios de la UNLP sin clases por el paro nodocente y marcha de antorchas
Amenazas en escuelas: mochilas prohibidas y revisión de útiles
La “cama de pollo”, bajo la lupa por posible contaminación de arroyos
Alegría en el Bioparque tras el nacimiento de siete flamencos
La salud de Charly: ¿Cuál es su estado tras la operación de riñón?
Artistas, sexólogos, nutricionistas y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
La Feria del Libro vuelve a refrendar el valor de la lectura
Confirman que Adorni gastó casi US$15.000 en efectivo en Aruba
El Presidente confirmó que irá por la reelección y volvió a apoyar a Adorni
La oposición busca sumar votos para frenar la eliminación de las Primarias
Afirman que la industria mejora y quebraría la tendencia negativa
El fiscal apunta a Tapia y Toviggino por lavado de activos en la AFA
No dejaron ingresar a los periodistas acreditados en la Casa Rosada
La Provincia autorizó un aumento del 1% en el servicio eléctrico
“Estaba nerviosa y enfadada”: la reacción de la joven denigrada en Brasil
“Era un globo”: el relato del médico que intentó reanimar a Maradona
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La fiscal Alejandra Mángano pidió archivar la causa contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunta malversación de fondos públicos al incluir a su esposa, Bettina Angeletti, en la gira oficial a Nueva York. Según Mángano, “se encuentra acreditado que la presencia de Angeletti no generó un costo adicional para el Estado” y consideró que “la decisión de Presidencia” de invitar a la pareja de Adorni “para viajar en el avión oficial constituye un uso razonable de la discrecionalidad de las decisiones presidenciales”.
Ahora, el que debe resolver es el juez Daniel Rafecas.
LE PUEDE INTERESAR
Francos, sobre el jefe de Gabinete: “Yo me iría”
LE PUEDE INTERESAR
Polémica por una charla en el Colegio Nacional
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí