Crean “consejo de expresidentes” de la UCR local

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La UCR platense creó este miércoles un “consejo de expresidentes” partidarios, reuniendo a todos los extitulares de la Junta Central desde 1983. Según indicaron, el nuevo consejo funcionará como “un órgano consultivo” dentro de la estructura del partido local para afrontar “los desafíos de la UCR en el escenario político actual nacional, provincial y municipal”.
El encuentro fue encabezado por el actual presidente de la Junta Central, Pablo Nicoletti, y participaron los miembros de la Mesa y los expresidentes Miguel Bazze, Miguel Berri, Dardo Pérez, Gustavo Cremaschi, Claudio Frangul y Diego Rovella. También fueron mencionados como ausentes con aviso Fernando Gando y Marcelo Uriarte.
Al inicio de la jornada se realizó un homenaje a los expresidentes del partido fallecidos: Carlos Chercoff, Daniel Castro, Ricardo Berri, Fernando Acedo y Sergio Panella, destacando su aporte a la consolidación del radicalismo platense.
“En tiempos de extrema volatilidad y de discursos que cuestionan a la política, el radicalismo de La Plata decide afirmarse en su historia, en sus valores y en la experiencia de quienes han conducido el partido en momentos complejos”, dijo Nicoletti al abrir el encuentro.
“Este Consejo demuestra que somos un partido orgánico, con orden e institucionalidad. La experiencia de todos ellos es un activo estratégico para la conducción actual”, agregó.
El encuentro no fue meramente protocolar. La dirigencia radical abordó un temario relevante que incluyó el impacto de la macroeconomía sobre la clase media y los sectores productivos, históricas bases de representación del partido.
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En el plano provincial, se debatió la necesidad de avanzar hacia la autonomía electoral de la Provincia y el desdoblamiento de los comicios como herramienta para fortalecer las instituciones provinciales. Asimismo, se evaluó el desempeño del bloque de concejales y la situación general de la gestión municipal en La Plata. Finalmente, de cara a las elecciones internas convocadas para el próximo 7 de junio, los presentes coincidieron en que el Consejo de Expresidentes tendrá un rol clave para garantizar el diálogo, promover consensos y sostener la convivencia democrática, contribuyendo a que la renovación de autoridades fortalezca al partido frente a los desafíos electorales que se avecinan.
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