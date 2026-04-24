Vagones desbordados: más caro el colectivo, más lleno el tren
Colegios de la UNLP sin clases por el paro nodocente y marcha de antorchas
Amenazas en escuelas: mochilas prohibidas y revisión de útiles
La “cama de pollo”, bajo la lupa por posible contaminación de arroyos
Alegría en el Bioparque tras el nacimiento de siete flamencos
La salud de Charly: ¿Cuál es su estado tras la operación de riñón?
Artistas, sexólogos, nutricionistas y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
La Feria del Libro vuelve a refrendar el valor de la lectura
Confirman que Adorni gastó casi US$15.000 en efectivo en Aruba
El Presidente confirmó que irá por la reelección y volvió a apoyar a Adorni
La oposición busca sumar votos para frenar la eliminación de las Primarias
Afirman que la industria mejora y quebraría la tendencia negativa
El fiscal apunta a Tapia y Toviggino por lavado de activos en la AFA
No dejaron ingresar a los periodistas acreditados en la Casa Rosada
La Provincia autorizó un aumento del 1% en el servicio eléctrico
“Estaba nerviosa y enfadada”: la reacción de la joven denigrada en Brasil
“Era un globo”: el relato del médico que intentó reanimar a Maradona
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En una entrevista con el canal de streaming ultralibertario Neura, el presidente, Javier Milei, confirmó que competirá por la reelección en los comicios del año próximo. Además, volvió a respaldar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ratificó que lo acompañará el próximo miércoles cuando dé su informe de gestión en el Congreso. También brindó detalles de su encuentro con el magnate estadounidense Peter Thiel y confió en que la inflación bajará.
Al anticipar que irá oir otro mandato, aseguró: “Me voy a presentar. No solo voy a terminar este mandato, sino que voy a aplicar a otro si creo que hice las cosas bien. Pero eso después lo decide la gente”.
Consultado sobre la exposición de Adorni en la Cámara de Diputados, Milei adelantó: “Voy a estar ahí. Voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete”.
Se trata de otra clara muestra de respaldo en momentos en el que el funcionario enfrenta una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito, tras las revelaciones sobre crecimiento patrimonial, que traducen en la adquisición de inmuebles y viajes al exterior.
En ese sentido, el Presidente aseguró que “Manuel dará las respuestas que correspondan. La Justicia está trabajando tranquila. Se van cumpliendo todos los pasos. Nosotros estamos muy tranquilos”.
Por otro lado, Milei brindó detalles sobre el encuentro que mantuvo ayer con uno de los empresarios e inversionistas más influyentes de Silicon Valley, donde se agrupa la mayor cantidad de empresas emergentes, tecnológicas y militares de Estados Unidos. “Fue una reunión maravillosa”, expresó.
LE PUEDE INTERESAR
Piden archivar la causa por el viaje con la esposa a EE UU
LE PUEDE INTERESAR
Francos, sobre el jefe de Gabinete: “Yo me iría”
Aclaró que, si bien no hablaron de inversiones, el empresario tiene intereses en “el sector de agronegocios” y que “preguntó qué estábamos haciendo para crear las bases para que el liberalismo se sostenga más allá de que esté yo o no en la presidencia”.
También dijo que Thiel está interesado en “ser presidente siendo anarcocapitalista” y amplió: “Le dije que la batalla cultural es lo que garantiza el resultado a largo plazo”.
Según contó el Presidente, el magnate se interesó por “el tema del impuesto a la riqueza”. Añadió que hablaron sobre la envidia y que ambos piensan “los impuestos como un robo”.
Al abordar la situación económica, se mostró optimista al afirmar que “de acá en adelante la inflación tendría que empezar a ceder”, mientras aclaró que cuando le puso plazos al fin de la inflación quiso decir que el índice “va a comenzar con cero” en agosto.
Sobre el final del reportaje, el Presidente sostuvo que desde su administración están haciendo “todo lo humanamente posible para que las Malvinas vuelvan a manos de la Argentina” y advirtió: “La soberanía no se negocia. Pero hay que hacerlo de manera criteriosa, con cerebro”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí