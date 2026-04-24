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Política y Economía |En una entrevista. Reunión con un magnate de EE UU

El Presidente confirmó que irá por la reelección y volvió a apoyar a Adorni

El Presidente confirmó que irá por la reelección y volvió a apoyar a Adorni
24 de Abril de 2026 | 02:22
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En una entrevista con el canal de streaming ultralibertario Neura, el presidente, Javier Milei, confirmó que competirá por la reelección en los comicios del año próximo. Además, volvió a respaldar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ratificó que lo acompañará el próximo miércoles cuando dé su informe de gestión en el Congreso. También brindó detalles de su encuentro con el magnate estadounidense Peter Thiel y confió en que la inflación bajará.

Al anticipar que irá oir otro mandato, aseguró: “Me voy a presentar. No solo voy a terminar este mandato, sino que voy a aplicar a otro si creo que hice las cosas bien. Pero eso después lo decide la gente”.

Consultado sobre la exposición de Adorni en la Cámara de Diputados, Milei adelantó: “Voy a estar ahí. Voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete”.

Se trata de otra clara muestra de respaldo en momentos en el que el funcionario enfrenta una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito, tras las revelaciones sobre crecimiento patrimonial, que traducen en la adquisición de inmuebles y viajes al exterior.

En ese sentido, el Presidente aseguró que “Manuel dará las respuestas que correspondan. La Justicia está trabajando tranquila. Se van cumpliendo todos los pasos. Nosotros estamos muy tranquilos”.

Reunión hermética

Por otro lado, Milei brindó detalles sobre el encuentro que mantuvo ayer con uno de los empresarios e inversionistas más influyentes de Silicon Valley, donde se agrupa la mayor cantidad de empresas emergentes, tecnológicas y militares de Estados Unidos. “Fue una reunión maravillosa”, expresó.

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Aclaró que, si bien no hablaron de inversiones, el empresario tiene intereses en “el sector de agronegocios” y que “preguntó qué estábamos haciendo para crear las bases para que el liberalismo se sostenga más allá de que esté yo o no en la presidencia”.

También dijo que Thiel está interesado en “ser presidente siendo anarcocapitalista” y amplió: “Le dije que la batalla cultural es lo que garantiza el resultado a largo plazo”.

Según contó el Presidente, el magnate se interesó por “el tema del impuesto a la riqueza”. Añadió que hablaron sobre la envidia y que ambos piensan “los impuestos como un robo”.

Inflación y Malvinas

Al abordar la situación económica, se mostró optimista al afirmar que “de acá en adelante la inflación tendría que empezar a ceder”, mientras aclaró que cuando le puso plazos al fin de la inflación quiso decir que el índice “va a comenzar con cero” en agosto.

Sobre el final del reportaje, el Presidente sostuvo que desde su administración están haciendo “todo lo humanamente posible para que las Malvinas vuelvan a manos de la Argentina” y advirtió: “La soberanía no se negocia. Pero hay que hacerlo de manera criteriosa, con cerebro”.

 

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