Francos, sobre el jefe de Gabinete: “Yo me iría”

El exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que él “nunca hubiera estado” en la situación de su sucesor, Manuel Adorni, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, pero aclaró que, de haberlo estarlo, “no le ocasionaría un problema al Gobierno” y se iría.

“No me gusta hablar de esto porque soy su predecesor, pero no le ocasionaría este problema al Gobierno, me iría”, admitió Francos en declaraciones radiales.

No obstante, matizó: “Que se entienda bien esto, yo interpreto, aunque no he hablado con el Presidente, que él entiende que esto es una campaña contra el jefe de Gabinete para afectar al Gobierno, y entonces quiere esperar los resultados de la Justicia para tomar una decisión”.

“Es una interpretación que tiene lógica, aunque tiene el costo del tiempo que va pasando” y que desgasta al Gobierno, consideró.

Francos fue consultado sobre si la situación de Adorni afecta o desgasta al Gobierno y respondió: “Sí claro que lo afecta, porque es una situación que ha estado en boca del periodismo desde hace mucho tiempo, y también la gente lo ve en las redes”.

En ese sentido, afirmó que “el Presidente tomó la decisión de esperar el resultado de la Justicia (en la investigación a Adorni) y luego tomará las decisiones que corresponde”, aunque insistió: “Yo no hubiera estado nunca en esa situación”.

Por otra parte, Francos admitió que le gustaría participar como candidato en las elecciones de 2027, pero negó que pueda ser compañero de fórmula de Diego Santilli para la gobernación bonaerense, y descartó una candidatura presidencial “porque el presidente Milei va a ser reelecto”.

“A otro cargo puede ser, a ese no creo”, dijo, al ser consultado sobre acompañar a Santilli, y destacó que aún “falta mucho tiempo, hay que ver cómo se presentan las candidaturas, es muy difícil hoy planificar una posición política, hay que esperar que se acerque más el periodo electoral”.

En la misma línea, descartó tener aspiraciones presidenciales al resaltar que él participa “dentro del espacio de La Libertad Avanza, y me parece que ahí se resuelven las cosas con el liderazgo de Javier Milei que yo creo que va a hacer reelecto. Pensar en que yo sea Presidente no tiene mucho sentido”.