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La salud de Charly: ¿Cuál es su estado tras la operación de riñón?

El cantante se sometió a una intervención que puso en vilo a sus fans y obligó a que su familia emitiera un comunicado oficial

La salud de Charly: ¿Cuál es su estado tras la operación de riñón?

El músico fue intervenido en una cirugía programada

24 de Abril de 2026 | 01:52
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Charly García volvió a estar en el centro de la escena esta semana cuando se conoció que debió ser intervenido quirúrgicamente en un procedimiento programado.

El músico fue operado el pasado martes en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), en donde le practicaron una nefrectomía parcial, una intervención que consiste en remover una parte del riñón. Ante tan delicada cirugía, desde el entorno del músico revelaron que todo había salido “super bien” y que se encuentra recuperándose en una sala común del mencionado instituto.

Sin embargo, luego de que la noticia trascendiera y ante la expectativa de los fanáticos y seguidores de Charly, la familia del músico decidió emitir un comunicado en donde revelaron de forma oficial cuál es su estado actual.

“La operación se realizó según lo previsto y Charly se encuentra bien, evolucionando favorablemente y recuperándose en una habitación común, sin presentar complicaciones hasta el momento”, decía el mensaje divulgado por la familia del compositor y cantante.

“Para llevar tranquilidad, es importante aclarar que en ningún momento requirió diálisis ni ninguna intervención adicional fuera de las habituales para este tipo de procedimiento”, agregaron, detallando que la operación se realizó en los parámetros normales.

“Agradecemos de corazón el cariño, la preocupación y el respeto de siempre”, cerraron el mensaje sobre la salud de García, de 74 años.

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De acuerdo a los testimonios, Charly está de buen ánimo, manteniendo una buena respuesta tras la operación e incluso manifestando que ya “se quiere ir a su casa”, confirmaron del entorno, aunque no precisaron cuándo será la fecha del alta.

Qué es una nefrectomía parcial, la cirugía que le realizaron a Charly

La nefrectomía parcial, también denominada cirugía conservadora de nefronas, es un procedimiuento que se realiza para “limpiar” el riñón cuando aparece un problema localizado, como un pequeño bulto o nódulo. En lugar de sacar todo el órgano, el cirujano retira solamente la parte enferma junto con un pequeño borde de seguridad.

“La operación se realizó según lo previsto y Charly se encuentra bien”, dijo su familia

 

La gran ventaja de este método es que permite que la persona conserve la mayor parte de su riñón funcionando. Al quedar tejido sano, el cuerpo sigue filtrando la sangre y eliminando toxinas de manera natural. Esto es fundamental para la salud a largo plazo, ya que evita que el otro riñón tenga que trabajar el doble y reduce las chances de tener problemas renales más graves en el futuro.

Hoy en día, esta operación se considera la mejor opción cuando el problema se detecta a tiempo y es pequeño. Al ser una cirugía más “selectiva”, la recuperación suele ser muy buena porque el paciente mantiene su capacidad renal casi intacta. Es, en resumen, una forma de curar el problema sin sacrificar el órgano completo, priorizando que el cuerpo siga funcionando de la manera más normal posible.

Pese a este estado de salud, el ex Serú Girán se mantuvo muy activo en los últimos meses: estuvo en uno de los shows de la banda AC/DC en el estadio Monumental; también recorrió el Malba junto a Eduardo Costantini y fue visto en el recital de Andy Summers, exmiembro de The Police.

El músico también recibe visitas con frecuencia en su casa. Tiempo atrás, la cantante española, Rosalía, se dio el gusto de compartir un momento íntimo con Charly desde su hogar que luego quedó plasmado en las redes sociales.

 

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