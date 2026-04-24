Vagones desbordados: más caro el colectivo, más lleno el tren
Colegios de la UNLP sin clases por el paro nodocente y marcha de antorchas
Amenazas en escuelas: mochilas prohibidas y revisión de útiles
La “cama de pollo”, bajo la lupa por posible contaminación de arroyos
Alegría en el Bioparque tras el nacimiento de siete flamencos
La salud de Charly: ¿Cuál es su estado tras la operación de riñón?
Artistas, sexólogos, nutricionistas y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
La Feria del Libro vuelve a refrendar el valor de la lectura
Confirman que Adorni gastó casi US$15.000 en efectivo en Aruba
El Presidente confirmó que irá por la reelección y volvió a apoyar a Adorni
La oposición busca sumar votos para frenar la eliminación de las Primarias
Afirman que la industria mejora y quebraría la tendencia negativa
El fiscal apunta a Tapia y Toviggino por lavado de activos en la AFA
No dejaron ingresar a los periodistas acreditados en la Casa Rosada
La Provincia autorizó un aumento del 1% en el servicio eléctrico
“Estaba nerviosa y enfadada”: la reacción de la joven denigrada en Brasil
“Era un globo”: el relato del médico que intentó reanimar a Maradona
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, anunció ayer el “inicio de una acción penal” en la causa en la que investiga al presidente y al tesorero de la AFA, Claudio Tapia y Pablo Toviggino, respectivamente, por considerar probado el delito de “lavado de activos”.
“Hicimos un requerimiento de instrucción, que sería el inicio de la acción penal contra Tapia Toviggino y un grupo de 26 personas físicas que consideramos que estaban involucradas en el delito de lavado de activos”, anticipó Simón en declaraciones radiales
El fiscal explicó que el dinero blanqueado “proviene de otro delito independiente, que sería la defraudación a la AFA y la apropiación indebida de tributos”.
Y agregó: “Nosotros investigamos lavado de activos provenientes de esa defraudación según la hipótesis que tenemos en análisis y la desarrollamos en el dictamen que presentamos”.
Según la fiscalía, “de los fondos de la AFA se desviaban importantes sumas a empresas del grupo Toviggino; él no estaba en ninguna, pero sí sus familiares y allegados, que iban rotando: son entre 12 y 15 empresas, con facturas con montos sumamente importantes”.
Esas sumas se pagaban, aunque “no había servicios efectivamente prestados”, dijo, y como ejemplo mencionó que “una empresa llamada Lindor fue creada en 2025 y al mes siguiente facturaba 300 millones a AFA”.
LE PUEDE INTERESAR
Crean “consejo de expresidentes” de la UCR local
LE PUEDE INTERESAR
Recuperan 18 fuentes emblemáticas de la Ciudad
Aseguró que el caso de Lindor “es sugestivo”, y aseveró que lo mismo ocurría con “una sucesión de empresas sin facturaciones y con triangulaciones de compra de bienes”.
“En el requerimiento —añadió el fiscal— hemos descripto las tres o cuatro fases del lavado de activos. Los fondos venían a una empresa que facturaba y en 48 horas pasaba a otra, en lo que llamamos sociedades espejo, y todas respondían a un mismo grupo económico, ya que los socios rotaban entre sí”.
Por otro lado, la Cámara Federal de Casación Penal convocó a una audiencia para el 11 de mayo para escuchar los argumentos de las partes y decidir qué juez debe investigar a Tapia y Toviggino por presunta administración fraudulenta y lavado de dinero por la mansión de Pilar, supuestamente a nombre de testaferros de las autoridades de la organización deportiva.
Así lo resolvieron los jueces Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Angela Ledesma, quien al mismo tiempo confirmaron al fiscal de Casación, Mario Villar, al frente del caso. La permanencia de Villar había sido cuestionada por el monotributista Luciano Pantano y su madre Ana Conte, que figuran como titulares de la sociedad Real Central, dueña de la propiedad de Pilar.
Tras la audiencia del 11 de mayo, los jueces deben resolver qué tribunal es competente para investigar el caso: si el juez federal de Campana Adrián González Charbay (como reclama la AFA), si el juez Daniel Rafecas (como opina el fiscal Villar) o si el juzgado en lo penal económico 10, a cargo de Verónica Straccia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí