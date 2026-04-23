Un fuerte accidente generó momentos de tensión este jueves en el barrio El Mondongo de La Plata, cuando la conductora de un auto perdió el control y terminó estrellándose contra el frente de una edificio estudiantil, provocando importantes destrozos.

El hecho ocurrió en la intersección de diagonal 79 y 115, donde, por causas que aún se investigan, el vehículo se subió a la vereda y se incrustó directamente contra la estructura del inmueble. El impacto fue tan violento que derribó parte de la pared y dejó al descubierto el interior del inmueble: desde la calle se podía observar el living, con un sillón y distintos elementos del hogar entre los escombros.

A pesar de la magnitud del choque, no se registraron personas heridas, en lo que vecinos calificaron como un verdadero milagro. Según relataron, en ese momento había personas dentro de la vivienda que está en planta baja, pero ninguna fue alcanzada por los restos del muro.

Tras el episodio, se desplegó un amplio operativo en la zona con la presencia de efectivos policiales y agentes de la Guardia Urbana de Prevención, quienes trabajaron para asegurar el área y asistir a los damnificados. También se realizaron tareas para remover los restos del vehículo y evaluar los daños estructurales de la propiedad.

El auto quedó con severos daños en su parte delantera, mientras que la casa sufrió la rotura de una porción significativa de la fachada. Las autoridades iniciaron actuaciones para determinar las circunstancias del hecho, mientras no se descarta que el conductor haya perdido el control por una maniobra brusca o una falla mecánica.

El hecho volvió a encender la preocupación de los vecinos por la velocidad con la que circulan algunos vehículos en la zona, una problemática que, aseguran, se repite con frecuencia en ese sector de la ciudad.