El consumo masivo no puede levantar cabeza

Las ventas en los supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compra cayeron en la medición interanual de febrero, lo que demuestra que el consumo sigue estando debilitado y no logra repuntar.

Los datos fueron revelados de los informes que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en base a las encuestas realizadas a los tres rubros comerciales.

El consumo en supermercados volvió a mostrar señales de debilidad al inicio de 2026, en un contexto donde la recuperación aún aparece fragmentada. En febrero las ventas cayeron 3,1% interanual, aunque registraron una leve mejora del 0,3% frente a enero. Con este resultado, el primer bimestre acumuló una contracción del 2,1% respecto del mismo período de 2025.

En el canal mayorista, la dinámica fue similar aunque algo más moderada. Las ventas retrocedieron 1,2% en comparación con febrero del año pasado y 0,7% frente al mes previo. Aun así, en el acumulado de los dos primeros meses del año lograron una suba marginal del 0,1% interanual.

Más allá de la caída en términos reales, los indicadores nominales reflejan el impacto de la inflación. El ticket promedio en supermercados se ubicó en $35.058, lo que implicó un incremento del 27,9% respecto de febrero de 2025. En la misma línea, la facturación total a precios corrientes alcanzó los $2.214.141,6 millones, con un alza interanual del 23,5%.

Al analizar por rubros, los mayores aumentos interanuales se registraron en “Carnes” (46,9%), “Verdulería y frutería” (37%), “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar” (29%) y “Alimentos preparados y rotisería” (28,4%), evidenciando una fuerte presión en productos esenciales.

En cuanto a los medios de pago, el informe muestra una marcada diversificación. Las compras en efectivo representaron el 16,8% del total, con $372.732.662 miles y una suba interanual del 26,9%. Las operaciones con tarjeta de débito alcanzaron el 25% de las ventas ($552.695.934 miles), con un crecimiento del 10,5%.

Por su parte, el crédito continuó siendo el principal instrumento de pago: concentró el 43,6% del total, con consumos por $966.076.099 miles y un aumento del 22,2% interanual. Finalmente, los pagos a través de billeteras virtuales y otros medios digitales mostraron el mayor dinamismo, con una expansión del 54,9% y una participación del 14,6% sobre el total.

Otro indicador que puede graficar el momento del consumo es el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora la Universidad Di Tella, que bajó un 5,7% en abril y suma tres meses consecutivos en baja.

En la comparación respecto al mismo mes del año pasado, el índice muestra una disminución del 10,12%. Desde el punto máximo alcanzado en enero de 2025, el indicador acumula un retroceso total del 16,33%.