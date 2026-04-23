Tensión en una escuela de La Plata: padres denuncian que un alumno llevó una navaja y no activaron el protocolo

La comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 18, ubicada en 16 y 501, se encuentra en estado de alerta tras -según denunciaron padres - ocurrió un grave episodio ocurrido esta semana. Según denuncian las familias, un alumno de 6to año ingresó al establecimiento con un arma blanca, lo que desató una fuerte controversia por el manejo que las autoridades hicieron de la situación.

Un grupo de padres manifestó su profunda preocupación y enojo ante lo que consideran una cadena de irregularidades por parte de la dirección. Según el relato de los familiares, el estudiante mostró una navaja ante sus compañeros el pasado lunes, tanto en el aula como en el recreo.

"La directora expuso a los chicos en todo momento al dejar al alumno en el aula sin haber encontrado el arma hasta ese momento", relató la madre de una alumna. Según denuncian, el arma recién habría aparecido el día de ayer en el patio, contradiciendo las versiones iniciales de la escuela. Además, critican que el lunes el menor se retiró solo del establecimiento, sin que se hubiera asegurado que ya no tenía el elemento en su poder.

"Fue por miedo"

Por su parte, desde el Equipo de Conducción de la Primaria 18 emitieron un comunicado interno hacia los padres donde aseguran haber aplicado los protocolos vigentes. Según la institución, el estudiante reconoció haber llevado un "elemento cortante", pero justificó su accionar por "temor ante versiones de posibles situaciones de violencia".

En el texto enviado a las familias, el colegio destaca que "el alumno pidió disculpas a sus compañeros" y que "se generaron espacios de diálogo y reflexión sobre el impacto de estos hechos".

Reunión clave por la convivencia

Este jueves se llevó a cabo una reunión entre directivos, inspectores y padres para intentar calmar las aguas. Sin embargo, las familias insisten en que hubo una intención de "proteger al agresor" por sobre la seguridad del resto de los alumnos y no descartan elevar el reclamo a instancias superiores ante la falta de confianza en la conducción actual.

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