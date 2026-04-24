Afirman que la industria mejora y quebraría la tendencia negativa

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La actividad manufacturera logró en marzo interrumpir una seguidilla de ocho meses consecutivos en descenso al mostrar un pequeño avance interanual. Sin embargo, ese repunte no alcanzó para revertir la tendencia general, ya que la producción volvió a retroceder en la comparación mensual y el balance del primer trimestre permaneció negativo, de acuerdo con un informe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).
Según el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por FIEL, marzo cerró con una suba interanual del 0,6%, cortando la racha de caídas previas.
Aun así, el panorama general sigue siendo contractivo: la industria acumula tres trimestres consecutivos en baja y en los primeros tres meses de 2026 registra una caída del 2,3% respecto del mismo período del año anterior.
En la medición desestacionalizada, la actividad industrial mostró en marzo una baja del 1,6% frente a febrero. Para FIEL, este resultado debilita las expectativas de una recuperación inmediata que algunos indicadores sugerían hacia el cierre de 2025.
En ese sentido, el informe sostiene que “los datos de frecuencia trimestral dan cuenta de una mejora respecto al cuarto trimestre del año pasado, indicando que la eventual recuperación podría haberse pospuesto al inicio de 2026”. A su vez, el organismo advierte que la contracción continúa extendida y alcanza aproximadamente al 60% de los rubros industriales.
En un contexto de mayor apertura y reconfiguración económica, FIEL describe un desempeño dispar entre sectores: algunos enfrentan mayor competencia externa, mientras otros se benefician de la demanda asociada al agro, la energía y la minería.
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Entre los sectores con mejor desempeño se destaca la refinación de petróleo, con un crecimiento acumulado del 9,5% y niveles de producción máximos desde 2008. También mostraron avances la industria química y de plásticos (+2,6%) y la de alimentos y bebidas (+0,8%).
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