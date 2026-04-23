Sobreseyeron a los padres de Alma, la niña de Ensenada que fue trasladada en grave estado al Hospital Gutiérrez y falleció

El caso causó conmoción en febrero pasado, cuando la pequeña de un año y un mes fue llevada al Hospital Gutiérrez en estado crítico, con signos compatibles con maltrato infantil y abuso sexual, lo que motivó en principio la imputación y detención de ambos padres y avanzar con el proceso penal contra ambos progenitores.

Sin embargo, con el desarrollo de la causa y la incorporación de prueba científica determinante, esa hipótesis inicial fue descartada.

Según surge de fuentes judiciales, tanto la autopsia como una posterior reautopsia, se concluyó que no existían lesiones traumáticas ni signos de abuso, estableciendo que el fallecimiento se produjo como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, sin intervención de terceros ni conductas atribuibles a los padres.

Estos elementos resultaron decisivos para desvirtuar la imputación original contra María Jimena Vieras y Miguel Ángel Allende, que habían sido detenidos en su vivienda de Villa Catella, Ensenada, acusados del delito de “abandono de persona seguido de muerte”.

Sobre la base científica, la defensa a cargo de los abogados Gonzalo Escaray, Jorge Di Pietro y Florencia Sciarrotta, como así también el Ministerio Público Fiscal, solicitaron el sobreseimiento que fue finalmente dispuesto por el Juez de Garantías interviniente, al considerar que no se configuró conducta alguna que implicara desamparo o abandono, ni se acreditó un riesgo concreto para la vida o la salud de la menor derivado del accionar de sus progenitores, habiéndose además descartado la existencia de abuso sexual.

De este modo, la resolución judicial puso fin al proceso, desvinculando definitivamente a Vieras y Allende de los hechos investigados, en un caso que inicialmente generó una grave imputación pero que, a la luz de la prueba incorporada, evidenció la inexistencia de delito.

Según adelantó uno de los abogados de la defensa, Gonzalo Escaray “promoveremos una denuncia por mala praxis médica, a raíz de las circunstancias que rodearon la atención médica inicial y las conclusiones preliminares que dieron origen a la causa”.