La Feria del Libro vuelve a refrendar el valor de la lectura

Con la salvedad del forzoso receso impuesto en los dos años de la pandemia, la Feria del Libro festeja en el predio porteño de La Rural su 50ª edición consecutiva y marca así un nuevo hito para su extraordinaria trayectoria y continuidad como una de las convocatorias literarias más trascendentes de América y una de las mayores del mundo en lengua española.

Como novedad saliente se señaló que no hubo discurso inaugural, sino la realización sino un debate que contó con la presencia de tres de las escritoras más relevantes de la narrativa argentina actual. El encuentro se extenderá hasta el 11 de mayo próximo.

A su vez, bajo el lema “Caminos que nos unen”, inspirado en el Qhapac Ñan —el gran camino inca que atraviesa montañas y fronteras desde Colombia hasta la Argentina—, Perú será este año el País Invitado de Honor, con un espacio de 500 metros cuadrados que incluye librería, zona infantil, auditorio y zona de negocios.

Según se informó la programación internacional es la más ambiciosa de los últimos años. Llegarán dos ganadores del Nobel de Literatura: el chino Mo Yan —galardonado en 2012 y conocido por su “realismo alucinatorio”— y el sudafricano J.M. Coetzee, que visita la Argentina por tercera vez y tiene en su haber más de 18 novelas y once ensayos. También se presentarán en los stands de numerosas edidtoriales conocidos escritores cubanos, italianos, hindúes, colombianos y de otros países, además de autores nacionales.

Se reitera de este modo la feliz realización de uno de los encuentros culturales más importantes de Latinoamérica y valorado en el mundo entero, en cuyo transcurso brindarán exposiciones y presentarán sus libros prestigiosos autores internacionales y nacionales. Tal como se ha señalado en ocasiones anteriores, corresponde, por lo pronto, señalar y ponderar la constancia que ha demostrado la ciudad de Buenos Aires para mantener a la feria como una de sus expresiones de primerísimo rango, desde hace ya más de cuatro décadas.

Se sabe también que en las últimas décadas y hasta hoy el libro se vio acosado por la pujante aparición de los medios audiovisuales y la generalización de aportes tecnológicos, tales como las fotocopiadoras primero, luego la computadora y las redes sociales así como la aparición de libros electrónicos. Pese a ello, el libro-papel sigue vivo y de pie.

Está claro que no puede menos que ponderarse la imaginación y pujanza que ponen las organizadores de este encuentro para mantenerlo vigente a lo largo de cincuenta años –superando alternancias políticas y, muchas veces, crisis económicas y otras dificultades enormes-, para refrendar la vigencia de las lectura y, desde luego, lograr una creciente repercusión en materia de público y de presencia de escritores.