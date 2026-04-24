ABSA: hasta una buena se hace mala

zona de obra en la zona de 18, 41 y 43. Los vecinos se quejaron / el dia

En el barrio La Loma, la llegada de las cuadrillas de ABSA para renovar cañerías generó, inicialmente, una expectativa positiva. Sin embargo, el inicio de las tareas terminó disparando momentos de bronca y malestar. Según denunciaron los frentistas de calle 18, entre 41 y 43, la empresa interrumpió el suministro de agua sin previo aviso, sorprendiendo a todos con las canillas secas.

El problema afecta a un amplio sector donde, además, los trabajos mantienen el lugar vallado y complican seriamente la circulación. Según relataron en el vecindario, el corte fue repentino y generó trastornos en la rutina de hogares con niños y adultos mayores. “Ni siquiera avisaron. Nos levantamos y no teníamos agua para nada”, expresó una vecina indignada.

En el lugar se observan pozos abiertos y cartelería de obra, lo que confirma que el corte se vincula a las tareas de mantenimiento.

No obstante, el enojo radica en la falta de comunicación oficial: los vecinos exigen que estas intervenciones, aunque necesarias, sean informadas con antelación.

Además del corte, los trabajos generaron complicaciones en el tránsito y preocupación por el estado de la calzada, ya que el sector intervenido presenta excavaciones y movimiento de tierra. Hasta el momento, no hubo precisiones sobre cuándo se restablecerá el servicio.

CRISIS EN LA ZONA OESTE

En 63 y 141, Los Hornos, los vecinos aseguran llevar días sin agua a pesar de recibir boletas que superan los 50.000 pesos. Denuncian pérdidas históricas sin reparar desde hace un año.