ABSA: hasta una buena se hace mala

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En el barrio La Loma, la llegada de las cuadrillas de ABSA para renovar cañerías generó, inicialmente, una expectativa positiva. Sin embargo, el inicio de las tareas terminó disparando momentos de bronca y malestar. Según denunciaron los frentistas de calle 18, entre 41 y 43, la empresa interrumpió el suministro de agua sin previo aviso, sorprendiendo a todos con las canillas secas.
El problema afecta a un amplio sector donde, además, los trabajos mantienen el lugar vallado y complican seriamente la circulación. Según relataron en el vecindario, el corte fue repentino y generó trastornos en la rutina de hogares con niños y adultos mayores. “Ni siquiera avisaron. Nos levantamos y no teníamos agua para nada”, expresó una vecina indignada.
En el lugar se observan pozos abiertos y cartelería de obra, lo que confirma que el corte se vincula a las tareas de mantenimiento.
No obstante, el enojo radica en la falta de comunicación oficial: los vecinos exigen que estas intervenciones, aunque necesarias, sean informadas con antelación.
Además del corte, los trabajos generaron complicaciones en el tránsito y preocupación por el estado de la calzada, ya que el sector intervenido presenta excavaciones y movimiento de tierra. Hasta el momento, no hubo precisiones sobre cuándo se restablecerá el servicio.
En 63 y 141, Los Hornos, los vecinos aseguran llevar días sin agua a pesar de recibir boletas que superan los 50.000 pesos. Denuncian pérdidas históricas sin reparar desde hace un año.
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