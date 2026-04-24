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Política y Economía |El debate de la reforma electoral

La oposición busca sumar votos para frenar la eliminación de las Primarias

24 de Abril de 2026 | 02:19
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Luego de que ingresara formalmente el proyecto de reforma electoral por el Senado, desde la oposición ya ponen el foco en los gobernadores para intentar bloquear la iniciativa, especialmente la propuesta para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“Es muy interesante analizar el comportamiento de gobernadores como Passalacqua (Misiones), Jaldo (Tucumán), Jalil (Catamarca) y Sáenz (Salta). El número que juntan esos legisladores terminan definiendo la elección”, reflexionó un importante diputado del interbloque Unidos.

Puso como ejemplo la votación de la reforma laboral, que se decidió por un puñado de votos, donde los diputados y senadores de estas provincias ayudaron al Gobierno.

Si bien estos bloques (Innovación Federal, Elijo Catamarca y bloque Independencia) votaron mayoritariamente a favor de la suspensión de las PASO en 2025, la fuente consultada señaló que dicha decisión afectaba una elección intermedia, y que el contexto de una presidencial es completamente distinto.

El diputado en cuestión aclaró que esta reforma no aplica sobre el sistema electoral de las provincias, y sugirió que muchos gobernadores van a preferir tener primarias nacionales para presentar candidatos propios y no quedar diluidos en la polarización.

“Hay que preservar las PASO porque hace a las reglas del juego electoral. A Milei le conviene eliminarlas porque por ahora su liderazgo es indiscutido en el oficialismo, pero para la oposición es una herramienta para resolver las diferencias internas”, analizó.

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Otro partido que también está procesando los pros y contras de la reforma electoral y como posicionarse en torno al objetivo del Gobierno de eliminar las PASO es el PRO de Mauricio Macri. En los papeles, al partido amarillo le conviene conservar las PASO tanto si juega por adentro del oficialismo -para amagar con competir y negociar lugares con más espalda con LLA- o en otra alianza electoral, en una suerte de revival de Juntos por el Cambio.

 

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