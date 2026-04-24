Vagones desbordados: más caro el colectivo, más lleno el tren
Colegios de la UNLP sin clases por el paro nodocente y marcha de antorchas
Amenazas en escuelas: mochilas prohibidas y revisión de útiles
La “cama de pollo”, bajo la lupa por posible contaminación de arroyos
Alegría en el Bioparque tras el nacimiento de siete flamencos
La salud de Charly: ¿Cuál es su estado tras la operación de riñón?
Artistas, sexólogos, nutricionistas y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
La Feria del Libro vuelve a refrendar el valor de la lectura
Confirman que Adorni gastó casi US$15.000 en efectivo en Aruba
El Presidente confirmó que irá por la reelección y volvió a apoyar a Adorni
La oposición busca sumar votos para frenar la eliminación de las Primarias
Afirman que la industria mejora y quebraría la tendencia negativa
El fiscal apunta a Tapia y Toviggino por lavado de activos en la AFA
No dejaron ingresar a los periodistas acreditados en la Casa Rosada
La Provincia autorizó un aumento del 1% en el servicio eléctrico
“Estaba nerviosa y enfadada”: la reacción de la joven denigrada en Brasil
“Era un globo”: el relato del médico que intentó reanimar a Maradona
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Luego de que ingresara formalmente el proyecto de reforma electoral por el Senado, desde la oposición ya ponen el foco en los gobernadores para intentar bloquear la iniciativa, especialmente la propuesta para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
“Es muy interesante analizar el comportamiento de gobernadores como Passalacqua (Misiones), Jaldo (Tucumán), Jalil (Catamarca) y Sáenz (Salta). El número que juntan esos legisladores terminan definiendo la elección”, reflexionó un importante diputado del interbloque Unidos.
Puso como ejemplo la votación de la reforma laboral, que se decidió por un puñado de votos, donde los diputados y senadores de estas provincias ayudaron al Gobierno.
Si bien estos bloques (Innovación Federal, Elijo Catamarca y bloque Independencia) votaron mayoritariamente a favor de la suspensión de las PASO en 2025, la fuente consultada señaló que dicha decisión afectaba una elección intermedia, y que el contexto de una presidencial es completamente distinto.
El diputado en cuestión aclaró que esta reforma no aplica sobre el sistema electoral de las provincias, y sugirió que muchos gobernadores van a preferir tener primarias nacionales para presentar candidatos propios y no quedar diluidos en la polarización.
“Hay que preservar las PASO porque hace a las reglas del juego electoral. A Milei le conviene eliminarlas porque por ahora su liderazgo es indiscutido en el oficialismo, pero para la oposición es una herramienta para resolver las diferencias internas”, analizó.
LE PUEDE INTERESAR
Afirman que la industria mejora y quebraría la tendencia negativa
LE PUEDE INTERESAR
Subieron todos los dólares y el riesgo país
Otro partido que también está procesando los pros y contras de la reforma electoral y como posicionarse en torno al objetivo del Gobierno de eliminar las PASO es el PRO de Mauricio Macri. En los papeles, al partido amarillo le conviene conservar las PASO tanto si juega por adentro del oficialismo -para amagar con competir y negociar lugares con más espalda con LLA- o en otra alianza electoral, en una suerte de revival de Juntos por el Cambio.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí