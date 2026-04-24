Liga Profesional

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Artistas, sexólogos, nutricionistas y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
La Feria del Libro vuelve a refrendar el valor de la lectura
Confirman que Adorni gastó casi US$15.000 en efectivo en Aruba
El Presidente confirmó que irá por la reelección y volvió a apoyar a Adorni
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Afirman que la industria mejora y quebraría la tendencia negativa
El fiscal apunta a Tapia y Toviggino por lavado de activos en la AFA
No dejaron ingresar a los periodistas acreditados en la Casa Rosada
La Provincia autorizó un aumento del 1% en el servicio eléctrico
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