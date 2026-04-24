Derrame de aceite quemado dejó un enchastre en una avenida de La Plata: provocó un accidente y montaron un operativo

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Un importante derrame de aceite quemado generó preocupación este jueves en Tolosa, luego de cubrir unos 200 metros de extensión sobre la calle 116 entre 520 y 523, dejando la calzada completamente teñida de negro y provocando serios inconvenientes en la zona.
Según indicaron vecinos del barrio, el líquido contaminante también alcanzó el pasto de las veredas y convirtió el asfalto en una superficie sumamente resbaladiza. Como consecuencia de ello, al menos una persona sufrió un accidente al perder el control de su vehículo.
Ante la gravedad de la situación, intervino personal de Defensa Civil La Plata, que desplegó un operativo en el lugar para contener el avance del derrame. Los agentes utilizaron material absorbente para neutralizar la sustancia, además de realizar tareas de barrido y señalizar el sector con vallas preventivas.
Mientras avanzaban los trabajos de limpieza, crecía el malestar entre los frentistas, quienes reclamaron identificar al responsable del hecho por el daño ambiental ocasionado y el riesgo generado para conductores y peatones.
En ese sentido, no descartaban que el aceite haya sido arrojado por algún taller mecánico o lavadero de la zona, aunque hasta el momento no había confirmaciones oficiales sobre el origen del derrame.
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