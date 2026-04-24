Lo atraparon infraganti con un inhibidor en pleno centro de La Plata y quiso sobornar a la Policía

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Un joven de 27 años fue detenido en pleno centro de La Plata luego de ser sorprendido con un inhibidor de señal entre sus pertenencias y, posteriormente, intentar sobornar a efectivos policiales para recuperar la libertad.
El procedimiento se llevó a cabo este viernes en calle 49 entre 8 y 9, cuando personal del Escuadrón Táctico Motorizado de la UPPL realizaba recorridas preventivas por la zona.
Según informaron fuentes policiales, los agentes observaron a un sospechoso que manipulaba en su mano un dispositivo similar a un handy. Al advertir la presencia policial, el hombre arrojó el elemento dentro de un morral que llevaba consigo.
De inmediato, los uniformados lo interceptaron, aunque el acusado se mostró hostil y opuso resistencia, por lo que debió ser reducido.
Durante la requisa, los efectivos secuestraron un inhibidor de señal, un destornillador, una lapicera con rompevidrios, un teléfono celular, una tijera, un morral y una bicicleta tipo todo terreno.
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