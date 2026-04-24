Definen la presentación de Adorni en Diputados y el Gobierno reúne a la mesa política con los pliegos de jueces en carpeta

En medio de una agenda política cargada y con múltiples frentes abiertos, el Gobierno nacional ajusta detalles de una semana clave en el Congreso y en la Casa Rosada. Por un lado, se terminó de delinear cómo será la exposición del vocero presidencial, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados. Por otro, la administración libertaria convocó a su mesa política con un tema sensible sobre la mesa: el envío de pliegos de jueces al Senado.

La presentación de Adorni en Diputados no será una más. El oficialismo definió una estructura dividida en tres bloques temáticos, con la intención de ordenar el debate y evitar desbordes en un contexto donde la oposición buscará interpelar al funcionario sobre diversos aspectos de la gestión. La estrategia apunta a acotar los tiempos, segmentar los ejes de discusión y, sobre todo, evitar que la sesión derive en un escenario caótico.

El diseño contempla una primera tanda centrada en cuestiones generales de gobierno, una segunda vinculada a áreas específicas de gestión y una tercera orientada a repreguntas. En el oficialismo consideran que este formato permitirá “encorsetar” el intercambio y reducir el margen para que la oposición imponga su propio ritmo. Sin embargo, en los bloques opositores ya anticipan que intentarán romper esa lógica para ampliar el alcance de las preguntas.

La figura de Adorni, que en los últimos meses ganó centralidad como uno de los principales voceros del rumbo libertario, será puesta a prueba en un ámbito distinto al habitual. Acostumbrado a las conferencias de prensa en Casa Rosada, el funcionario deberá adaptarse a la dinámica parlamentaria, donde la confrontación política es más directa y menos previsible.

En paralelo, el Gobierno mueve fichas en otro tablero igual de delicado: la Justicia. La convocatoria a la mesa política en la Casa Rosada tiene como eje central la definición de los pliegos de jueces que serán enviados al Senado, una decisión que requiere de un fino equilibrio político para garantizar su aprobación.

La reunión, encabezada por el entorno del presidente Javier Milei, busca alinear estrategias entre los principales referentes del oficialismo y sus aliados parlamentarios. El objetivo es evaluar el contexto, medir apoyos y anticipar posibles resistencias en la Cámara alta, donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia.

El envío de pliegos judiciales se inscribe en una disputa más amplia por el control institucional y la consolidación del poder. En ese marco, el Gobierno intenta avanzar con nombres propios mientras negocia apoyos con sectores dialoguistas, en un escenario atravesado por tensiones políticas y desconfianzas cruzadas.

Ambos movimientos —la presentación de Adorni y la definición de los pliegos— no son hechos aislados. Forman parte de una misma lógica: ordenar la agenda política, recuperar la iniciativa y evitar que la oposición marque el pulso del debate público. En ese sentido, la Casa Rosada busca mostrar coordinación interna y capacidad de gestión en momentos donde cada decisión tiene impacto directo en el equilibrio de fuerzas.

El resultado de estas maniobras será clave para medir la solidez del oficialismo en el Congreso y su habilidad para avanzar en temas sensibles. Tanto en Diputados como en el Senado, el Gobierno se enfrenta a un desafío recurrente: convertir su narrativa política en resultados concretos dentro de un sistema que exige negociación constante.