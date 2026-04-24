Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $2.000.000 | Los números que se publicaron hoy en EL DIA

Policiales

VIDEO. Imprudencia total en Ruta 11: detienen una camioneta realizando maniobras de riesgo, sin VTV y sin seguro

El Ministerio de Transporte bonaerense sacó de circulación un vehículo que presentaba múltiples irregularidades y ponía en peligro la seguridad vial.

24 de Abril de 2026 | 13:43

Escuchar esta nota

Agentes de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, interceptaron a un conductor en la Ruta 11, a la altura de Chapadmalal, partido de General Pueyrredón, tras detectar una serie de infracciones graves durante un operativo de control.

El conductor realizó un sobrepaso en doble línea amarilla —una de las maniobras más peligrosas en ruta— y circulaba con carga sobresaliente sin señalización ni condiciones reglamentarias. Además, el vehículo presentaba múltiples irregularidades: no tenía chapa patente colocadas, carecía de seguro obligatorio, no contaba con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente y transportaba la carga sin los correajes de seguridad exigidos.

Ante esta situación, los agentes procedieron a retener la licencia de conducir, que quedó a disposición del Juzgado de Faltas de Mar del Plata, y labraron las actas correspondientes por las infracciones detectadas.

El adelantamiento en doble línea amarilla está prohibido por la Ley Provincial de Tránsito N° 13.927, ya que implica un alto riesgo al impedir la correcta visibilidad del tránsito en sentido contrario.

Desde la cartera que conduce Marinucci remarcaron que estos controles buscan prevenir siniestros viales y reforzar el cumplimiento de la normativa, con una política de tolerancia cero a las conductas que ponen en riesgo la vida en las rutas bonaerenses.

Las imágenes del operativo registran la peligrosa maniobra y las condiciones en las que circulaba el vehículo. El procedimiento fue registrado por las cámaras instaladas en los móviles de Seguridad Vial, una herramienta que permite aportar evidencia objetiva, mejorar la transparencia de los controles y respaldar cada intervención en la vía pública.

Esta tecnología forma parte del proceso de modernización impulsado por el Ministerio, que apunta a garantizar controles más transparentes, eficaces y confiables en las rutas de la Provincia.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

En un partido con polémicas, Boca goleó 4 a 0 a Defensa y Justicia en el Torneo Apertura

Mirtha Legrand brindó detalles de su estado de salud: "Tendré que hacer más reposo"

Quiso vender un terreno, pero estaba flojo de papeles
+ Leidas

Polémica por una charla en el Colegio Nacional

Colegios de la UNLP sin clases por el paro nodocente y marcha de antorchas

Unanimidad y ocultamiento: la tragedia universitaria

ATENCIÓN | Se activó un alerta amarillo para el fin de semana en La Plata

Sanción récord en un partido de la Liga de fútbol de La Plata: ¡los 35 jugadores suspendidos, tras batalla campal!

Reforma laboral: uno por uno, cuáles son los cambios que volvieron a entrar en vigencia

Estudiantes vs Rosario Central, ¿se juega antes del receso del Mundial?

Sin descanso, Gimnasia le apunta a Belgrano en busca de la clasificación a los Playoff
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Gritos y ataque motochorro en un barrio de La Plata, en medio de una ola de inseguridad que mete miedo

Entradera en La Plata: cinco delincuentes desvalijaron una casa durante dos horas y solo uno fue detenido

A punta de pistola, le robaron el auto a una mujer en City Bell, hubo persecución y un detenido

VIDEO. "Con las flores en la mano": así descubrieron al "roba plantas" del centro de La Plata
La Ciudad
ATENCIÓN | Se activó un alerta amarillo para el fin de semana en La Plata
Reclamo por un añoso árbol en el barrio de la Catedral
Alertan por humo tóxico y fuerte olor en amplio sector de La Plata: "Acá ya no se puede respirar y hay una escuela primaria"    
Buscan en la costa sur de Francia a un biólogo bonaerense que lleva más de tres meses desaparecido
TRIBUNA DE VECINOS | Denuncias por "apagón" del alumbrado público en barrios de La Plata: "Paramos el micro con linternas"
Deportes
"Mi gran objetivo es dejar una huella": Colapinto, a días de su gran evento en Buenos Aires
Villa San Carlos se prepara para festejar su 101º aniversario y destacan nuevas obras
VIDEO.- Faltaban 2 segundos y desató la locura tripera: Boffelli y la alegría del básquet de Gimnasia
Sanción récord en un partido de la Liga de fútbol de La Plata: ¡los 35 jugadores suspendidos, tras batalla campal!
Boca pasó por arriba a Defensa y clasificó
Información General
Una mujer deberá indemnizar a su ex pareja por decirle “cornudo” en redes sociales
Dolor, migración y justicia: revelan la dura la historia detrás de la imagen del año del World Press Photo 2026
Caídas domésticas: un peligro que suele ignorarse
El apagón meteorológico paralizaría muchos vuelos
Poesía, música y memoria en el debut de la Feria del Libro
Espectáculos
Silencio, hospital: la farándula argentina es una enfermería
María Becerra acompañó a una fan en su lucha contra el cáncer, también tuvo un gesto que llegó al corazón de todos: imágenes y detalles
Oriana Sabatini habló sobre la chance de que Paulo Dybala pueda llegar a Boca y fijó su postura 
Emotiva carta de Carlos Rottemberg que reveló el último gesto que tuvo Luis Brandoni
Todo mal entre Fernanda Iglesias y María Julia Oliván: una renuncia, gritos y acusaciones cruzadas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla