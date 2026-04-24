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Una artista platense fue seleccionada entre los tres candidatos argentinos con chances de ingresar a Beast Games, el reality internacional impulsado por el popular youtuber MrBeast y producido por Amazon. Se trata de Daiana Elizabeth Güesnett, de 24 años, cantante y actriz conocida artísticamente como Dae.
La joven logró avanzar tras varios meses de audiciones y evaluaciones, y ahora buscará convertirse en la representante nacional en la etapa final de selección.
La votación ya está abierta
La instancia decisiva comenzó este viernes con la habilitación del voto oficial, que permanecerá disponible durante siete días. De ese proceso saldrá el participante argentino que accederá al certamen global.
Quienes quieran apoyarla deberán ingresar al sitio oficial del programa, elegir la opción “DAIANA”, registrarse con correo electrónico y completar sus datos. El sistema permite un solo voto por persona durante todo el período.
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De La Plata al escenario internacional
Dae comenzó su vínculo con el arte desde muy chica. Según contó, a los 6 años ya organizaba shows caseros y a los 11 interpretó “My Heart Will Go On” en un acto escolar, momento que marcó el inicio de su recorrido artístico.
Cursó sus estudios en el Colegio Nacional Rafael Hernández de La Plata y luego continuó formándose en canto, actuación, guitarra y danza.
En 2016 abrió su canal de YouTube, donde empezó a construir una comunidad propia, mientras sumaba presentaciones en distintos escenarios del país. Entre ellas se destacan shows en Tecnópolis, el Teatro Ópera y el aniversario de La Plata en 2022.
Cómo será Beast Games
El reality propone una competencia a gran escala con 1.000 participantes que buscarán quedarse con un premio de cinco millones de dólares.
El formato incluirá desafíos físicos y mentales de gran impacto y será estrenado por Amazon Prime Video, en una de las apuestas de producción más ambiciosas del creador de contenido estadounidense.
Desde la organización señalaron que se trata de un proyecto desarrollado durante más de un año, con escenarios gigantescos y pruebas pensadas para captar la atención del público a nivel mundial.
Para Dae, la chance de ingresar al programa representa mucho más que una oportunidad personal. “Esto no es solo un sueño mío. Es el resultado de años de trabajo en equipo junto a la gente que amo”, expresó.
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