Ya se plantea recuperar las clases perdidas por amenazas de tiroteos

El sistema educativo de la Región sigue en estado de alerta ante una persistente ola de amenazas de tiroteos que ha forzado la implementación de protocolos de emergencia y controles de pertenencias en los ingresos a las aulas. Este fenómeno, que afecta la normalidad del ciclo lectivo, coincide con el endurecimiento de las políticas estatales en otras jurisdicciones: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se formalizó la recuperación obligatoria de todos los días de clase perdidos por estos incidentes.

La novedad se suma a otras medidas que se conocieron en el final de la semana. Por caso, en la ciudad de Mar del Plata la Justicia de Menores aplicó una multa de 3 millones de pesos a la familia de un alumno por una falsa amenaza de bomba.

Mientras que las amenazas de bomba obligan a interrumpir el dictado de clases, las de tiroteos generan alarma, operativos de evacuación o ausentismo.

Este escenario de tensión ha derivado en medidas drásticas dentro de los establecimientos locales para garantizar la seguridad de la comunidad educativa. En el nivel Secundario de la Escuela Italiana, por ejemplo, se dispuso que los estudiantes deben llevar sus útiles en la mano o utilizar mochilas y bolsas transparentes, extendiendo la exigencia incluso a los recipientes de comida, le contaron a este diario fuentes de esa comunidad educativa.

La normativa interna se adoptó de manera preventiva luego de que se detectaran pintadas con advertencias de ataques en los baños de la institución, lo que generó una profunda incertidumbre entre los padres y autoridades durante los últimos días.

Por su parte, en el Colegio Nuestra Señora de Luján de La Plata se determinó la revisión obligatoria de mochilas y cartucheras en el ingreso al edificio.

La decisión institucional se tomó tras un incidente que involucró a un alumno con un arma de aire comprimido dentro de las instalaciones.

Este criterio de inspección de pertenencias, motivado por el temor al ingreso de armas o proyectiles, ya se aplica de forma regular en colegios del Gran Buenos Aires y en la provincia de Mendoza ante situaciones de violencia o ingresos de elementos prohibidos que pongan en riesgo al alumnado.

Ante la consulta de este diario, desde la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense no se informaron medidas relativas a la recuperación de clases por estos motivos en el distrito de La Plata, a diferencia de lo dispuesto en la Capital Federal. No obstante, distribuyó un protocolo de actuación que establece pasos administrativos y pedagógicos.

El documento ordena que los directivos den intervención inmediata a los equipos de inspección para recibir orientación sobre los pasos legales y de seguridad a seguir ante estas amenazas de tiroteos que circulan en el ámbito escolar.

Asimismo, el protocolo instruye a las autoridades a generar de manera rápida situaciones de conversación entre estudiantes, familias y docentes que permitan fortalecer los acuerdos institucionales de convivencia y detectar posibles conflictos internos de forma temprana.

El documento también solicita de forma explícita a los miembros de la comunidad educativa no viralizar los mensajes de las amenazas en redes sociales o grupos de mensajería instantánea.

Según las autoridades, la difusión de este tipo de contenidos genera un clima de pánico y funciona como un estímulo para la repetición de las conductas por parte de otros jóvenes, dificultando la normalización de la actividad.

Los especialistas en seguridad educativa trabajan actualmente en el seguimiento de las líneas telefónicas y los perfiles de redes sociales desde donde se emiten las advertencias, mientras los colegios refuerzan los controles ante el malestar expresado por las familias.

En la Región ya hubo allanamientos en casas de estudiantes que realizaron posteos en redes sociales considerados intimidatorios o bien están bajo sospecha de haber pintado anuncios falsos sobre “tiroteos” en alguna pared de su escuela.

Las multas y la restricción en el uso de mochilas forman parte del nuevo escenario que rodea a las escuelas del país ante una ola que habría comenzado como un desafío difundido en la red social TikTok; una hipótesis que aún no se formalizó en las investigaciones y suma otros interrogantes