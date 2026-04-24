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Preparan la tradicional Llamada del Candombe del 25 en Tolosa y abrieron la inscripción para comparsas

Preparan la tradicional Llamada del Candombe del 25 en Tolosa y abrieron la inscripción para comparsas
24 de Abril de 2026 | 15:49

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Tolosa volverá a vibrar al ritmo del tambor con una nueva edición de la ya clásica Llamada del Candombe del 25, que este año se realizará el sábado 23 de mayo. La organización confirmó además la apertura de la convocatoria para comparsas de todo el país que deseen sumarse al tradicional desfile.

Como ocurre cada año, agrupaciones de distintas ciudades podrán inscribirse para participar de una de las expresiones culturales y populares más convocantes de la región. El registro permanecerá abierto hasta el viernes 1° de mayo inclusive o hasta completar los cupos disponibles, que son limitados.

Desde la organización señalaron que las anotaciones avanzan a buen ritmo y recomendaron a los interesados completar cuanto antes el formulario correspondiente para asegurar su lugar.

Más de 20 años de historia

La Llamada del Candombe del 25 de mayo es un evento autogestivo impulsado por referentes de agrupaciones de La Plata, Berisso y Ensenada, y se realiza desde el año 2005, cuando comparsas locales decidieron crear un desfile propio en la ciudad.

Con el correr de los años, la celebración fue creciendo hasta reunir a más de 30 comparsas provenientes de distintos puntos del país, como Azul, Neuquén, Paraná y Córdoba, además de delegaciones llegadas desde Uruguay.

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El recorrido también fue cambiando con el tiempo. En sus primeras ediciones se desarrolló sobre calle 2, luego pasó por 2 bis y finalmente se consolidó en la zona de 3 y 522, uno de los puntos emblemáticos de Tolosa.

Las agrupaciones organizadoras

Actualmente, la organización está integrada por las comparsas Lonjas 932, La Cuerda, La Minga, Candombe del Parque, Aiba, La Placita, Influencia Negra, Arana y Del Oeste Candombe.

Desde el espacio destacaron el espíritu colectivo que mantiene viva la propuesta y remarcaron que se trata de “una enorme familia que desde hace 21 años se reúne en Tolosa para compartir el candombe”.

 

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