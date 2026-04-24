Ruidos molestos: presentan un proyecto para compactar las motos que circulen con caños de escape adulterados

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El diputado bonaerense del espacio Hechos, Manuel Passaglia, presentó un proyecto de ley en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires que propone endurecer las sanciones contra los vehículos que circulen con caños de escape ruidosos o adulterados, incluyendo la posibilidad de secuestrar y compactar aquellos que se encuentren en infracción.
La iniciativa plantea un cambio de enfoque para prevenir, controlar y sancionar la fabricación, venta y colocación de caños de escape antirreglamentarios, adulterados o no homologados, así como los dispositivos que incrementen la emisión sonora de motos y autos, afectando la seguridad vial, el ambiente y la convivencia urbana.
Según se detalla en el proyecto, la normativa vigente resulta insuficiente, ya que las multas económicas no impiden que haya ruidos molestos generados por caños de escape libres o modificados en los centros urbanos, por lo que es necesario fortalecer el poder del Estado provincial mediante la incorporación de sanciones eficaces, inmediatas y disuasivas.
“Este proyecto tiene un objetivo muy claro: combatir los ruidos molestos que hoy son uno de los principales reclamos de los vecinos. No estamos hablando de algo menor. El ruido constante de escapes libres afecta el descanso, altera la salud y rompe la convivencia diaria”, sostuvo Passaglia entre los fundamentos de la iniciativa.
El texto propone prohibir no sólo la circulación de vehículos con escapes antirreglamentarios, sino también toda la cadena vinculada a estos dispositivos: su fabricación, venta, distribución, instalación y colocación en el territorio bonaerense.
Además, se establece la posibilidad de secuestrar preventivamente los vehículos en infracción, decomisar los escapes ilegales y proceder a su destrucción inmediata. En los casos más graves, el juez administrativo interviniente podrá disponer la compactación del vehículo.
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“Durante mucho tiempo se intentó resolver esto con multas, pero la realidad es que no funcionó. Hay conductas que son deliberadas, que buscan generar ruido y molestar. Frente a eso, el Estado tiene que dar una respuesta más firme”, afirmó el diputado bonaerense.
El proyecto también incorpora criterios para la aplicación de la compactación, como la gravedad de la infracción, el nivel de ruido generado, la intencionalidad de la conducta y el impacto en la convivencia urbana. Si la infracción es cometida cerca de zonas urbanas densamente pobladas, establecimientos educativos, centros de salud o eventos públicos, la sanción será mayor.
Al respecto, el ex intendente de San Nicolás afirmó: “Avanzamos con un cambio de enfoque: no sólo sancionar, sino eliminar el problema. El escape ilegal se decomisa y se destruye. Y en los casos que el juez lo considere, también puede disponerse la compactación del vehículo”.
“Es una medida fuerte, sí. Pero también es proporcional al daño que se genera. Acá estamos defendiendo algo básico: el derecho de los vecinos a vivir tranquilos”, agregó el legislador.
Por último, Passaglia remarcó que el objetivo es generar un cambio de conducta en quienes incumplen la normativa vigente: “El que decide circular con un escape libre sabe que está fuera de la ley. Y también tiene que saber que esa conducta va a tener consecuencias reales”.
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