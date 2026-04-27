No frenan los accidentes en la Ciudad

Con una estadística de 20 víctimas fatales por accidentes en la Región en lo que va del año, la inmensa mayoría en La Plata, genera gran preocupación el nivel de incidentes viales que no se desacelera. Todo lo contrario.

En las últimas horas, por causas que se investigan, volcó un Fiat Mobi en 31 y 520. Hubo dos jóvenes de 18 años heridas, quienes tuvieron que ser trasladadas al Hospital Español. Ambas se encuentran fuera de peligro.