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La historia secreta del encuentro de Zaira Nara y Paula Chaves que terminó en reconciliación

La historia secreta del encuentro de Zaira Nara y Paula Chaves que terminó en reconciliación
28 de Abril de 2026 | 09:57

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Luego de años de indirectas, distancia y fuego cruzado en los medios, Zaira Nara y Paula Chaves sorprendieron al dar el primer paso hacia la reconciliación.

Allí, todo comenzó días atrás, cuando Paula atravesó un duro momento por la muerte de su perrito Moro y Zaira tuvo un gesto que cambió todo.

Paula decidió bajarse de un evento y la hermana de Wanda Nara aceptó reemplazarla, en un gesto que no pasó desapercibido. “Se me pone la piel de gallina. Yo a Moro lo conozco, así que viví todo eso”, contó Zaira, dejando ver su empatía.

Entonces, ese gesto solidario encendió las especulaciones sobre un posible acercamiento.

Así, finalmente, ambas confirmaron, cada una por su lado, que el reencuentro ya es un hecho. “Es algo lindo para las dos, hay mucho cariño”, reconoció Zaira, dejando en claro que el vínculo nunca se rompió del todo.

Por su parte, Paula Chaves también lo admitió en la tele y relató cómo se dio el inesperado cruce. “Nos cruzó el destino en un local, tuvimos la dicha de vernos en ese lugar donde hay una diseñadora que las dos queremos mucho y se dio”, dijo.

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Aunque evitó dar detalles sobre la charla o posibles planes a futuro, Paula fue contundente sobre el vínculo que la une a la ex madrina de su hija. “Está todo bien. No voy a dar muchos más detalles porque me voy a mantener en la postura de no hablar del tema”, cerró. 

 

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