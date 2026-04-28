28 por ciento de chances: ¿qué tiene que pasar para que Estudiantes y Gimnasia se enfrenten en octavos de final?

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Sergio Pomares
spomares@eldia.com
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A final de 2025 se dio cruce de semifinales de la Copa de la Liga entre Gimnasia y Estudiantes, mientras que en este torneo del 2026 hay posibilidad que vuelva a repetirse en primera rueda aunque de darse será en UNO. Ya ambos están clasificados a octavos de final.
A falta de una fecha y analizando probabilidades, hay más chances que no suceda a que sí pero hay. Por eso y solo respecto a números más que a juego en campo, las probabilidades que se dispute un Estudiantes - Gimnasia en octavos de final se reducen a un 27-28 por ciento.
Si Estudiantes queda primero (depende de sí mismo o que Boca o Vélez no sumen más puntos que el Pincha en la fecha), Gimnasia tendría que quedar octavo para que haya cruce. El Lobo quedaría en ese lugar si empata o pierde y ganan Huracán y Barracas, más empate o victoria de Belgrano.
Si Estudiantes queda segundo (empatando y que Vélez o Boca ganen o perdiendo y que Boca empate o Vélez gane), Gimnasia tendría que quedar séptimo: empatar o perder y que gane Huracán o Barracas.
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Si Estudiantes queda tercero (empata o pierde y ganan Vélez y Boca), Gimnasia tendría que quedar donde está: si pierde que no ganen Huracán o Racing ni Barracas, o empatar y que no gane Huracán ni Barracas ni pierda Belgrano.
Habría clásico también si Gimnaia gana o empata y Belgrano no suma pero Estudiantes tendría que perder por goleada y que ganen Boca, Vélez y Talleres para quedar cuarto. Poquísimas chances que suceda todo eso.
Si ambos consiguen buenos resultados, todo queda descartado.
Estudiantes hoy está puntero, un punto por encima de los escoltas y visita a Platense, que no está en su mejor momento. Al depender de sí mismo y respecto a últimos resultados, hay un 45 por ciento de chances que sostenga ubicación; un 35 % que quede segundo, un 18 % que termine tercero y muy muy poca chance de cuarto.
Gimnasia, que está sexto y con su andar, tiene un 40 por ciento de chances de mantener lugar sabiendo que recibe a Argentinos; un 30 % de caer a séptimo lugar, un 20 % de ser octavo y un 10 % de terminar quinto.
Entre los resultados que deberían darse, hay un 9 por ciento de probabilidades que Estudiantes termine puntero y Gimnasia octavo a la vez; hay un 10 % de chances que Estudiantes segundo y Gimnasia séptimo; un 7,2 % de Estudiantes tercero y Gimnasia sexto; mientras que casi cero oportunidades de cuarto contra quinto. Es decir, entre todas las posibilidades, un 27 por ciento de chances de que haya clásico platense.
Es decir, hay más posibilidades que Gimnasia enfrente a Vélez o Boca (o Talleres/Lanús quedando quinto) y que Estudiantes a Barracas, Huracán o Racing (dificil a Tigre o Sarmiento).
¿Cruzarse más adelante? Si Estudiantes termina primero o tercero tiene que terminar Gimnasia sexto u octavo para estar en misma llave (octavos o semis). Si algo de eso no sucede, la única chance es en una hipotética final.
POR MES*
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