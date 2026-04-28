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VIDEO. Choque de frente y los vecinos apuntan al caos que genera el corte del Belgrano por el shopping, que lleva un mes

28 de Abril de 2026 | 11:29

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Los vecinos de la esquina de 15 y 511 tuvieron que lamentar ayer un fuerte choque entre un auto y una camioneta que encendió las alarmas por el caos vial que se vive en la zona. Por el siniestro, desde el barrio de Gonnet conocido como "Las 10 Manzanas" hablaron de "caos vial" y le apuntaron al corte de tránsito a la altura de Camino General Belgrano, que ya lleva un mes en el marco de las obras del shopping.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se aprecia el momento del choque entre un auto mientras intenta girar hacia la izquierda y una camioneta que transita de frente a toda velocidad.

El impacto entre los rodados fue de tal magnitud que el ruido se escuchó a varios metros a la redonda y llegó a conocimiento de todo el vecindario. Otros rodados que en ese momento transitaban por el lugar se salvaron por cuestión de unos pocos metros. Lo cierto es que ambos coches resultaron con severos daños de carrocería y de causalidad no hubo que lamentar heridos de gravedad.

Radiografía de un barrio alterado

Una vecina del barrio "Las 10 Manzanas", Analía, manifestó que "nos vemos terriblemente afectados por el corte del tránsito en Camino Centenario entre 514 y 511 ya que parte del flujo vehicular se desvía por dentro del ChangoMás y salen por calle 15, hacia 511". A su vez afirmó que "los conductores no saben que no es doble mano y que en la esquina se produce embotellamiento entre vehículos que vienen por Camino Centenario, los colectivos Norte y 273, el TALP y los autos de los vecinos".

Como consecuencia del corte vial señalaron que "ahora nos encontramos con el desafío de cruzar todos los días y no hay señalización de nada, ni del desvío, ni del lugar donde paran los micros que antes paraban en 15 y 511".

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"A esta confusión se suma la falta de señalética. En ningún lado hay un buen cartel (legible) que informe de algo correctamente", añadieron. "La Municipalidad debiera colocar el cartel de stop mínimamente en los sectores apropiados", solicitaron.

Por último, aseguraron que "el caos parece no tener fin, porque en donde preguntamos nadie sabe cuándo finalizarán las obras y, por ende, los cortes en el Camino Belgrano.

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