Confirmada la lista de Las Panteras para este 2026: cuatro de las Lobas y casi la mitad con paso por La Plata

La Selección argentina femenina de vóley, Las Panteras, presentó su lista de 34 jugadoras para el ciclo 2026 con fuerte presencia desde La Plata, tanto por actualidad como por recorrido en clubes locales.

Dentro de la convocatoria aparecen cuatro jugadoras que hoy integran el plantel de Gimnasia: Carmela Ríos, Morena Kaplan, Martina Da Dalt y Victoria Matich, lo que marca el peso actual de Las Lobas en el seleccionado nacional.

A su vez, varias de las citadas tienen pasado en Las Lobas. Entre ellas se encuentran Mayer, Bertolino, Pérez, Herrera, Cabrera, García y Pelozo, todas con recorrido en el equipo albiazul.

El vínculo con la Ciudad también se extiende a otras instituciones. Rochaix y Cugno cuentan con paso por Estudiantes de La Plata, mientras que Chiappero tuvo su etapa en Banco Provincia.

Un caso particular es el de la propia Ríos, que además de su presente en Gimnasia, también vistió las camisetas de Estudiantes y Banco.

Argentina tendrá como primeros desafíos los partidos ante Bulgaria en Rosario y Santa Fe, a fin de mes, y luego comenzará con las competencias internacionales. Además están los ODESUR.

Listado Panteras 2026

Armadoras

Victoria Mayer

Morena Chiappero

Catalina Rochaix

Melany Detzel

Renata Herrero

Emma Williner

Opuestas

Bianca Cugno

Anahí Tosi

Mora Pampin

Lara Martínez Casas

Puntas

Elina Rodríguez

Daniela Bulaich

Bianca Bertolino

Nicole Pérez

Martina Bednarek

Antonela Fortuna

Bernardita Aguilar

Gisela Otamendi

Lara Espeche

Morena Kaplan

Julieta Ruelli

Milena Margaria

Carmela Ríos

Julia Allub

Centrales

Bianca Farriol

Candelaria Herrera

Micaela Cabrera

Avril García

Martina Da Dalt

Victoria Matich

Julieta Sarmiento

Líberos

Agostina Pelozo

Victoria Caballero

María Eugenia Martínez

DT: Facundo Morando