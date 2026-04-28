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Confirmada la lista de Las Panteras para este 2026: cuatro de las Lobas y casi la mitad con paso por La Plata

Confirmada la lista de Las Panteras para este 2026: cuatro de las Lobas y casi la mitad con paso por La Plata
28 de Abril de 2026 | 12:57

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La Selección argentina femenina de vóley, Las Panteras, presentó su lista de 34 jugadoras para el ciclo 2026 con fuerte presencia desde La Plata, tanto por actualidad como por recorrido en clubes locales.

Dentro de la convocatoria aparecen cuatro jugadoras que hoy integran el plantel de Gimnasia: Carmela Ríos, Morena Kaplan, Martina Da Dalt y Victoria Matich, lo que marca el peso actual de Las Lobas en el seleccionado nacional.

A su vez, varias de las citadas tienen pasado en Las Lobas. Entre ellas se encuentran Mayer, Bertolino, Pérez, Herrera, Cabrera, García y Pelozo, todas con recorrido en el equipo albiazul.

El vínculo con la Ciudad también se extiende a otras instituciones. Rochaix y Cugno cuentan con paso por Estudiantes de La Plata, mientras que Chiappero tuvo su etapa en Banco Provincia.

Un caso particular es el de la propia Ríos, que además de su presente en Gimnasia, también vistió las camisetas de Estudiantes y Banco.

Argentina tendrá como primeros desafíos los partidos ante Bulgaria en Rosario y Santa Fe, a fin de mes, y luego comenzará con las competencias internacionales. Además están los ODESUR.

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Listado Panteras 2026

Armadoras
Victoria Mayer
Morena Chiappero
Catalina Rochaix
Melany Detzel
Renata Herrero
Emma Williner

Opuestas
Bianca Cugno
Anahí Tosi
Mora Pampin
Lara Martínez Casas

Puntas
Elina Rodríguez
Daniela Bulaich
Bianca Bertolino
Nicole Pérez
Martina Bednarek
Antonela Fortuna
Bernardita Aguilar
Gisela Otamendi
Lara Espeche
Morena Kaplan
Julieta Ruelli
Milena Margaria
Carmela Ríos
Julia Allub

Centrales
Bianca Farriol
Candelaria Herrera
Micaela Cabrera
Avril García
Martina Da Dalt
Victoria Matich
Julieta Sarmiento

Líberos
Agostina Pelozo
Victoria Caballero
María Eugenia Martínez

DT: Facundo Morando

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