Yamila Osman, la platense que la rompió y se emocionó hasta las lágrimas en el programa de Guido Kaczka

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El flamante ciclo de canto y música de El Trece, "Es mi sueño", contó anoche con la voz de una platense que "la rompió" en el escenario al entonar y bailar "Proud Mary", un clásico de Creedence Clearwater Revival, aunque en este caso la artista interpretó la eximia versión que editara la legendaria Tina Turner.
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Se trata de Yamila Osman, una joven estudiante de La Plata que reparte su tiempo entre dos pasiones: la ingeniería química y el canto. Yamila es estudiante avanzada de esa carrera en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional La Plata, pero esta vez se animó a participar en el certamen que conduce Guido Kaczka y que cuenta con un experimentado jurado integrado por Abel Pintos, La Mona Jiménez, Joaquín Levinton y Jimena Barón.
El debut en la noche de El Trece representó un enorme desafío artístico para la platense, quien en la previa había dado cuenta de sus nervios e inseguridades. Sin embargo, gracias a su desempeño en el escenario culminó el lunes repleto de halagos y buenos deseos.
Tras una puesta en escena fuerte y ecléctica, en la que deslumbró con su voz, su vestuario y el despliegue de un ritmo frenético -tal como lo demanda la versión del tema que hiciera Tina Turner-, los jueces se deshicieron en aplausos.
La Mona Jiménez lo dijo todo con su sonrisa, que denotaba sorpresa y alegría. "La rompiste", sentenció mientras rebotaban los aplausos en la tribuna y los familiares de Yamila expresaban en sus rostros la emoción. "Indomable. La ibas a romper", exclamó el "pope" del cuarteto cordobés.
Por su parte, Abel Pintos le ofreció un vaso con agua para que descansara y bajara las revoluciones tras la sobresaliente performance. "Es agua bendita porque es de Abel", tiró Levinton. "¿Voy a cantar como vos?", le comentó Yamila a Abel en tono de broma, y este le respondió: "No, vas a cantar mucho mejor".
"Depositaste fe en vos. ¿Vos pensaste todo esto que hiciste? Todo está hecho con precisión y espontaneidad. Me sorprendiste mucho, Yamila. En primer lugar, cantás bárbaro; pero, además, lográs canalizar tu carisma de una manera muy efectiva. Te felicito, estuviste bárbara", evaluó Pintos.
Jimena Barón, en tanto, analizó: "Al principio tenías el micrófono de costado y dije: 'Esta piba va a ser un desastre'. Pero apareció una Yamila espectacular. Me sorprendiste muchísimo para bien. Tenés, como dice Abel, una cosa de inseguridad, pero sos una pantera cantando. ¡Enhorabuena! Tenés para creértela y lo deseo así porque sos talentosísima".
A su turno, Joaquín Levinton hizo una devolución positiva y emotiva: "Antes que nada, quiero felicitarte. Empezaste de abajo con la canción tranquila y levantaste con todo, fue una locura. Tenés gracia, bailás bien, tenés una voz lindísima y una energía muy fuerte que es buenísima. Yo, que tuve un día difícil, personas como vos me lo levantan".
Sobre el final de su participación, Guido Kaczka presentó al novio de Yamila ante la audiencia y destacó su enorme contextura física. "No se crean lo que ven, él es un mastodonte, pero por dentro está relleno de dulce de leche", comentó ella acerca de su pareja en medio de la emoción y la algarabía tras la magnífica actuación.
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