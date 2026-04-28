Por una tasa actualizada de la ANAC aumentan los pasajes de avión

Además de la presión por el aumento del precio del combustible a nivel global, como consecuencia de la guerra en Medio Oriente, desde hoy volar cuesta un poco más ya que el Gobierno nacional aplicó una actualización de la tasa de seguridad operacional que cobra la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

La medida, formalizada a través de la Resolución 258/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, obedece a la necesidad de recomponer el financiamiento del sistema, adecuarlo a las exigencias actuales y garantizar el cumplimiento de sus funciones, según indicaron fuentes oficiales.

A partir de esta actualización, la tasa pasa de $20 a $6.500 para vuelos de cabotaje, de 4,42 dólares a 5 dólares para vuelos regionales y de 8 dólares a 9 dólares para los internacionales.

Los fondos serán destinados, principalmente, para la modernización del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), utilizado para dar respuesta ante emergencias en aeropuertos, la mejora de la infraestructura, incorporación de tecnología para optimizar la supervisión y el control, la capacitación del personal y el fortalecimiento de los procesos de fiscalización, certificación y vigilancia, entre otros puntos.