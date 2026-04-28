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Gran Hermano | El ex Pincha Brian Sarmiento, afuera de la casa tras una gala electrizante

Gran Hermano | El ex Pincha Brian Sarmiento, afuera de la casa tras una gala electrizante
28 de Abril de 2026 | 07:18

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En una de las galas más intensas desde el inicio del reality, Brian Sarmiento quedó eliminado de Gran Hermano Generación Dorada luego de enfrentarse en un mano a mano electrizante con Yipio, en una definición que mantuvo en vilo a la audiencia hasta el último segundo.

La votación fue presentada como la más reñida de la temporada, con dos participantes fuertes dentro de la casa y un clima de máxima tensión que se sintió tanto entre los jugadores como en el estudio. 

Finalmente, la decisión del público dejó afuera a Sarmiento, quien debió despedirse del juego en medio de un momento cargado de emoción.

Del otro lado, Yipio celebró con euforia su permanencia. Apenas se confirmó el resultado, el participante reaccionó con un festejo enfervorizado que dejó en claro lo importante que era para él seguir en competencia, en una instancia que muchos ya catalogan como la más dura del ciclo hasta el momento.

La salida de Sarmiento reconfigura el tablero dentro de la casa, donde las alianzas y estrategias deberán adaptarse rápidamente de cara a una nueva etapa del juego, cada vez más cerca de la definición.

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