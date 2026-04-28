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Política y Economía

Desregulación inmobiliaria: cómo es el proyecto del Gobierno para bajar costos en la compraventa de propiedades

Para ello enviarán un proyecto al Congreso. "La idea es que cualquiera pueda ofrecer mejores condiciones", aseguraron

Desregulación inmobiliaria: cómo es el proyecto del Gobierno para bajar costos en la compraventa de propiedades
28 de Abril de 2026 | 09:59

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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aseguró que el Gobierno de Javier Milei enviará en junio un paquete de desregulación inmobiliaria al Congreso con el objetivo de bajar costos en las operaciones de compra y venta y ampliar la competencia en el sector.

“Que un colegio profesional ponga un precio mínimo es una aberración social”, dijo el funcionario durante el evento “Real estate 2026: expectativas y realidad”, organizado por Reporte Inmobiliario. Allí insistió con la necesidad de avanzar en la desregulación de los colegios profesionales y del sector.

“El problema no es la existencia de los colegios en sí, sino cuando usan el poder del Estado para fijar condiciones que no responden al mercado”, planteó. En esa línea, cuestionó la imposición de honorarios mínimos, la obligatoriedad de matriculación y la existencia de barreras de entrada que limitan la competencia.

“Si un profesional quiere cobrar menos, no debería haber una norma que lo impida”, dijo Sturzenegger. Y agregó: “La idea es que cualquiera pueda innovar, crear nuevos modelos y ofrecer mejores condiciones”.

También advirtió que se trata de un proceso complejo, ya que muchas de estas regulaciones tienen carácter jurisdiccional y dependen de provincias o incluso de reformas constitucionales.

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