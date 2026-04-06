Triunfazo de Newell’s en Santiago del Estero

Newell’s quiere empezar a cambiar su rumbo en el torneo Apertura. Ya lo demostró hace dos semanas cuando consiguió su primer triunfo en el torneo y lo ratificó anoche en Santiago del Estero, donde derrotó 3-1a Central Córdoba para meter su segundo triunfo consecutivo que le permite escapar de los puestos más calientes de la tabla de posiciones.

El partido se presentó de la mejor manera. Bajo la intensa lluvia en el Madre de Ciudades, la Lepra manejó la pelota y no perdonó ante un rival flojísimo que está en decadencia. Acertó dos goles y además el local perdió a su arquero Alan Aguerre por lesión y luego sufrió al expulsión de Juan Pablo Pignani. Mejor imposible para los rosarinos.

Pero en el segundo tiempo Newell’s se durmió en la marca y el local llegó a un descuento que no estaba en los planes pero lo dejó en partido cuando no lo estaba. Por eso con pelotazos y centros estuvo cerca de un empate que no lo mereció. Por eso en la última jugada el juvenil Scarpeccio llegó, de contra, al tercero.