Estiman que la economía crecerá 3,6% este año

El Banco Mundial proyectó que la economía argentina crecerá 3,6% en 2026, y advirtió al mismo tiempo sobre los costos y distorsiones del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, al que definió como un caso de política fallida con fuerte impacto fiscal.

La estimación forma parte del informe semestral “Panorama Económico de América Latina y el Caribe”, donde el organismo ubicó a la Argentina como “la única excepción” en una región que crecerá en promedio 2,1% este año. Según el documento, el país también registraría una expansión de 3,7% en 2027.