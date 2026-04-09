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Fuerte cruce entre Sturzenegger y el peronismo en la Cámara de Senadores

Fuerte cruce entre Sturzenegger y el peronismo en la Cámara de Senadores

Federico Sturzenegger ayer durante su exposición en el Senado / NA

9 de Abril de 2026 | 02:30
Edición impresa

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y los senadores peronistas cruzaron fuertes acusaciones, en el marco del debate sobre la ley de “Inviolabilidad de la propiedad privada”.

El economista platense concurrió a exponer en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General -que presiden los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez- sobre el proyecto impulsado por el Gobierno Nacional, y allí el peronismo aprovechó para fustigar con dureza al funcionario, quien rechazó todas las acusaciones. Incluso el senador Martín Soria calificó de “eprovocación” la presencia del ministro y lo acusó de ser uno de los responsables de los “fracasos” económicos de los últimos treinta años.

Mientras, el presidente del Bloque Justicialista, José Mayans, acusó a Sturzenegger de ser el responsable de “la mayor transferencia del sector público al sector privado con el megacanje” en 2001, de la emisión de Lebac, de “la deuda que tomó Mauricio Macri” en el 2018 y de la política económica del Gobierno de Javier Miolei.

Tras escuchar a todos los senadores peronistas, en forma irónica Sturzenegger les preguntó: “¿Ustedes se preguntaron porque perdieron las elecciones?”.

El ministro, mientras, señalo que es una “flagrante violación” a la Constitución uno de los aspectos de la ley de Tierras que impide a los extranjeros poder comprar tierras rurales.

“La ley actual de tierras dice que la compra es libre en tanto sea de menos de mil hectáreas. Proponemos acá que, para el sector privado que viene a labrar la tierra y producir, no haya una restricción”, agregó La ley limita al 15% la propiedad extranjera de tierras rurales y el proyecto propone eliminar estas restricciones para personas y empresas extranjeras, pero mantiene los limites donde haya participación de Estados extranjeros.

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El ministro señaló que “el único insumo que Argentina nunca pudo poner sobre la mesa es el respeto a los derechos de propiedad. Por ejemplo, tenemos tantos recursos mineros, pero nadie vino a explotarlos porque no hay certezas sobre los derechos de propiedad”.

Sobre las expropiaciones, Sturzenegger dijo que “proponemos eliminar la necesidad de utilidad pública para la expropiación, permitiendo que las entidades locales tomen acción efectiva en la resolución de estos problemas”.

También objetó la ley del manejo del fuego y en ese sentido dijo “qué sentido tiene extender la protección de los bosques nativos a la producción agropecuaria”.

En su discurso, el funcionario objeto la ley 27.453 destinada a regularidad la ley que declara de interés público el régimen de integración socio-urbana de los barrios populares identificados en el Registro al señalar que resolvió “el 0,08% de los casos en 10 años, lo que indica una ineficacia significativa”.

La discusión del proyecto continuará la próxima semana ya que tendrá otros encuentros informativos con expositores propuestos por la oposición.

En ese sentido, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario Agustín Coto, aclaró que ésta es la primera reunión informativa y que la oposición podrá proponer la visita de otros expositores antes de la emisión del dictamen, que el oficialismo estima firmar en quince días.

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