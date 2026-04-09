Otra vez contra la prensa y reunión con Nahuel Gallo

El presidente, Javier Milei, recibió finalmente ayer en Casa Rosada al gendarme Nahuel Gallo, quien estuvo detenido durante 448 días en Venezuela.

“Fue una reunión muy linda. Nahuel contó su historia y lo que fueron esos 448 días”, detalló una fuente gubernamental.

Una foto de ese encuentro trascendió en redes sociales, donde el mandatario volvió a mostrar activo con ataques a la prensa.

“A veces surge la pregunta si lo que dicen y hacen es por ignorantes o por ser malas personas”, introdujo en un texto plagado de críticas y remató: “Muchos opinadores son ignorantes pero, tengo dudas de que aún cuando se les enseñara del tema lo asimilen. Unos por incapacidad severa y otros por tener un déficit en lo espiritual. El mayor problema es que muchos combinan las dos”.